В 2026 году Казахстан планирует расширить международное авиасообщение. Авиакомпании возобновят старые маршруты и откроют новые направления. Об этом сообщила председатель Комитета гражданской авиации ведомства Салтанат Томпиева, передаёт Tengri Travel.

Подробности

До конца года авиапарк страны пополнится 9 новыми самолетами и составит в общем 118 единиц.

По словам Томпиевой, до конца 2026 года запустят новые международные рейсы в страны Центральной Азии и СНГ, а также на Ближний Восток, в Европу и Азию.

Среди направлений — Вена, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар, Варшава и другие города.

Что ещё

В этом году в Казахстане начнут строить вторые взлётно-посадочные полосы в аэропортах Астаны и Шымкента. Также планируется реконструкция терминала внутренних рейсов в Алматы и капитальный ремонт перрона в Актау.

Кроме того, продолжаются региональные проекты: