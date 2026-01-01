Какие новые международные авиарейсы откроют из Казахстана в 2026 году
В 2026 году Казахстан планирует расширить международное авиасообщение. Авиакомпании возобновят старые маршруты и откроют новые направления. Об этом сообщила председатель Комитета гражданской авиации ведомства Салтанат Томпиева, передаёт Tengri Travel.
depositphotos.com
Подробности
До конца года авиапарк страны пополнится 9 новыми самолетами и составит в общем 118 единиц.
По словам Томпиевой, до конца 2026 года запустят новые международные рейсы в страны Центральной Азии и СНГ, а также на Ближний Восток, в Европу и Азию.
Среди направлений — Вена, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар, Варшава и другие города.
Что ещё
В этом году в Казахстане начнут строить вторые взлётно-посадочные полосы в аэропортах Астаны и Шымкента. Также планируется реконструкция терминала внутренних рейсов в Алматы и капитальный ремонт перрона в Актау.
Кроме того, продолжаются региональные проекты:
- строительство нового терминала в Атырау,
- реконструкция аэродрома в Павлодаре,
- завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли,
- восстановление аэропорта Аркалык.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.