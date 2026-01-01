Перед Новым годом мы живем в ожидании праздника! Настроение создают мысли о большом и щедром новогоднем столе с многообразием блюд.

Новый, 1954 год. Детский сад в Карагандинской области

В советское время накрывать новогодний стол с размахом стали только в 1950-е годы, когда страна пришла в себя после войны. Вот уже более полувека каждый год народ устраивает себе «праздник живота», как бы насыщая себя на весь год вперед. Не останавливали его ни перестройки, ни кризисы, ни инфляция, хотя угощения в такие времена становились подешевле и попроще. А все потому, что есть примета такая: стол в Новый год должен ломиться, тогда и следующие 12 месяцев в доме будет сытно.

Во времена брежневского застоя экономика взяла курс от быстрого развития к стабильности, что обернулось возникновением товарного дефицита. Правда, выручало то, что цены на продукты были низкие. А нарезка хлеба во многих заведениях общепита и вовсе стояла на столиках бесплатно. Помню, как в студенческие времена в конце 1960-х мы с однокурсницей заходили в кафе «Север» (сейчас - «Бавария»). Лида заказывала нарезку полукопченой колбаски за 20 копеек, а нарезанный хлеб и горчица уже присутствовали на столе. Пили чай, а потом она отправлялась на ужин к родственникам, у которых проживала в период учебы в пединституте (приехала из Украины).

Новогоднее застолье в Рудном. Встречают 1965 год

Главные закуски на столе советской эпохи - это салаты. Они и сегодня украшают новогоднее торжество, жаль, вкус у них уже не тот. А тогда… Традиционный оливье с дефицитными консервированным горошком венгерской фирмы «Глобус» и кисловато-терпким майонезом в маленьких стеклянных баночках. Огурчики - обычно свои, хрустящие, дачные. Советские хозяйки приспособились готовить салат с сочной и вкусной докторской колбасой, ставшей символом советской эпохи. «Докторскую» обожали взрослые и дети. Она отлично шла с хлебом и батоном в качестве завтрака. И было отчего. По рецептуре «Докторская» состояла из высшего сорта говядины, свинины, сухого молока и яиц. Но в 1980-х годах, когда стал ощущаться дефицит ингредиентов, в силу вступил ГОСТ 23670-79 и качество вареных колбас «Молочная», «Любительская», «Чайная», «Докторская» упало.

Другое чудо советской домашней кухни, недоступное для понимания «не нашего человека», - это сельдь под шубой. Недорогая, простая в приготовлении закуска прекрасно подходила под «беленькую». Главное было - загодя «выловить» в магазине непересоленную селедку. Вспоминаю наши кустанайские три гастронома «Юбилейный», «Экспресс», «Колос», они все были похожи по внутреннему интерьеру. Долгое время за стеклянными витринами прилавков томились маленькие жестяные баночки с морской капустой, а наверху витрины иногда красовалась открытая 5-килограммовая банка сельди «Иваси», которую продавали на развес.

Поскольку салаты готовились в немереных количествах, основной посудой для смешивания ингредиентов часто служили обычные тазики. И только потом готовые блюда перекладывались в большие хрустальные салатницы, которые до праздничных дат стояли в сервантах как украшение и символ достатка в доме.

Встреча Нового года в ТУ-10. Кустанай. 1985 г.

Какой же праздничный стол без шпрот? Ломтик черного хлеба, на нем долька лимона, разрезанный вдоль соленый огурчик и пара ароматных шпротин. Западный гурман, возможно, удивлялся, а на нашем столе бутерброды со шпротами сметались в первую очередь. Наконец, простой по смыслу, долгий в приготовлении и очень сытный холодец. Часто гости, закусив оливье, «шубой» и шпротами, напоследок так наедались холодца, что о горячем думали с ужасом.

Затем наступала танцевальная пауза, после которой подавалось горячее. На гарнир, как правило, была отварная картошка. Основное блюдо - запеченная в духовке курица или утка. Проглотить столько угощений помогало спиртное - на столе непременно стояло «Советское шампанское», крепленое вино, водка «Московская» или «Столичная». Дети довольствовались самодельным морсом или лимонадом «Буратино».

Щука «приплывает» на новогодний стол в 2001 году

Самые стойкие гости «доживали» до сладкого. Выпечку готовили своими силами, самодельные «Наполеон» и «Картошка» у каждой хозяйки - по своему рецепту. Мы помним их особенный домашний вкус.

Ну и самый ароматный ингредиент праздничного новогоднего стола - марокканские мандарины. Во многих семьях их заворачивали в цветную бумагу, перевязывали пестрыми ленточками и вешали на елку вместе с шоколадными конфетами. Дети в праздничном восторге от таких украшений могли снять их с елки и безнаказанно съесть. Такую экзотику, как бананы и мандарины, иногда выбрасывали на прилавки еще зелеными и по высокой цене, но все быстро сметали.

Как не вспомнить о дефиците! Дефицитом было практически все: от сгущенки до растворимого кофе. Но тут работал принцип «ты - мне, я - тебе». У многих имелись знакомые, через которых можно было приобрести нужный товар: «Через завсклад, через товаровед, через директор магазин, через задний крыльцо…» Так «доставали» красную и черную икру, сгущенку, колбасу, кофе, чай «со слоником», шампанское, конфеты ассорти в коробках. За обычными продуктами - тушкой утки или курицы - приходилось «охотиться», стоять в очередях и успеть схватить «выброшенный» перед праздником на прилавок дефицит. И хотя сотовой связи не было и в помине, о «выброшенном» дефиците за каких-то полчаса оповещался целый микрорайон, сарафанное радио работало без сбоев. Был и прямой доступ к дефициту, пожалуй, лишь у граждан, продвинувшихся по служебной лестнице в той или иной области: руководителей предприятий, функционеров. Они получали свои наборы «деликатесов» в спецотделах магазинов.

Встреча друзей в преддверии нового, 2004 года. Костанай

А вот консервированные овощи (огурцы, помидоры) на праздничный стол поступали не из магазинов, а со своих дачных участков. Их берегли как раз для торжественных случаев.

Но что бы ни было сегодня на наших столах, не стоит забывать главное: Новый год - это праздник радостного, безмятежного веселья и самых добрых пожеланий. С каким настроением его встретишь, так и проведешь!

Фото из личного архива