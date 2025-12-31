Как сообщили в Ассоциации частных пассажирских перевозчиков Казахстана, три социально значимых маршрута – поезда № 43/44 «Костанай – Алматы», № 327/328 «Костанай – Караганда» и № 621/622 «Костанай – Аркалык» – оказались под угрозой срыва.

Фото предоставлено ТОО "Турксиб Астана"

Причина в отсутствии инфраструктуры, без которой техническое обслуживание поездов перед отправкой невозможно.

С 2017 года АО «Вагонсервис» предоставляет в аренду ТОО «Турксиб Астана» (компания обслуживает указанные маршруты - "НГ") подъездные пути, здания, сооружения и оборудование – все, что необходимо для технического обслуживания и подготовки пассажирских поездов к рейсу. Но в ноябре 2025 года арендатор отказал перевозчику в пролонгации договорных отношений.

– Что будет завтра, 1 января, мы не знаем, – уточнил председатель Ассоциации частных пассажирских перевозчиков Казахстана Нурбек КАБИЖАН. – Проводить техобслуживание негде.

В ответе на официальный запрос АО «Вагонсервис» указывает, что предоставляемая ранее в аренду недвижимость теперь необходима для собственных нужд компании, в частности – для текущего ремонта грузовых вагонов. При этом подчеркивается, что компания действует в рамках закона и не обязана продлевать договор аренды по завершении его срока.

«Согласно статье 546 Гражданского кодекса РК договор имущественного найма действует до указанной в нем даты. Нормы гражданского законодательства не содержат положений об автоматическом продлении договоров аренды. В силу статьи 5 Предпринимательского кодекса РК субъект предпринимательства самостоятельно распоряжается принадлежащим ему имуществом и определяет направления его использования, если иное не установлено законодательством. С учетом изложенного продление договора аренды, а равно аключение нового договора имущественного найма в отношении подъездных путей и инфраструктуры станции Костанай на 2026 год и последующие периоды не представляется возможным», – говорится в сообщении.

Во всей этой истории не менее важно понимать структуру собственности данного АО. Предприятие «Вагонсервис» является «дочкой» АО «Пассажирские перевозки», которое, в свою очередь, дочерняя структура АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Таким образом «Вагонсервис» – это предприятие квазигосударственного сектора. Именно поэтому перевозчик воспринимает отказ в аренде не как бизнес-решение, а как административное вмешательство, которое может повлечь социальные последствия.

А последствия, предупреждают в ТОО «Турксиб Астана», могут быть вплоть до срыва рейсов.

Нурбек Кабижан, председатель Ассоциации частных пассажирских перевозчиков Казахстана / Фото из личного архива

– Если объекты не будут доступны с 1 января, поезда попросту не смогут выйти на маршрут. А билеты на первые рейсы уже проданы. С 1-го по 10 января мест почти нет на все три поезда. Это будет порядка 40 тысяч человек, – уточнил Кабижан. – К тому же в Костанае на подготовке поездов к каждому рейсу задействованы 70 сотрудников, и их работа теперь также под угрозой. Люди могут остаться не только без поезда, но и без заработка.

В ассоциации подчеркивают, что на станции Костанай больше нет альтернативных объектов, где можно проводить обязательное техническое обслуживание поездов, что делает АО «Вагонсервис» фактическим монополистом.

– Они ставят нам ультиматум: «или мы вообще не даём доступ к путям для проведения ТО, или заключайте с нами договор», тогда ТО вагонов будет делать «Вагонсервис», – объясняет Нурбек Кабижан. – Но стоимость этих услуг в три раза выше. Предприятие «Турксиб Астана» само обслуживает поезда на их же путях.

Срыв рейсов по субсидируемым маршрутам грозит предприятию не только потерей пассажиров, но и штрафами от государства за неисполнение обязательств по договору. В ассоциации уверены, что решить ситуацию могут только в "Қазақстан темір жолы".

А там точно знают о ситуации, потому что готовят официальный ответ на наш запрос. Ранее его направили в Министерство транспорта РК с просьбой дать правовую и управленческую оценку действиям АО «Вагонсервис», как квазигосударственной структуры, ведь именно министерство курирует отрасль и должно реагировать в случае системных рисков. Ответ на обращение должен был быть предоставлен сегодня, 31 декабря, но его отписали в КТЖ, где и перенесли срок официального ответа до 9 января 2026 года. Вопросы о возможных срывах социально значимых маршрутов с 1 января остались до сих пор открытыми…

Перевозчики считают эту ситуацию абсурдной, так как речь идет не о коммерческих маршрутах, а о социальных рейсах, за которыми стоят люди, которые не смогут позволить себе купить билет на самолет. Но министерство это, судя по всему, меньше всего волнует, коль на важные вопросы они готовы ответить лишь 9 января.