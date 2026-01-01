Документы для казахстанцев подорожали с 2026 года – новые цены на паспорт и права
1 января 2026, 14:52 | Государство
С 1 января 2026 года оформление документов в Казахстане подорожало из-за повышения месячного расчётного показателя (МРП) с 3 932 до 4 325 тенге. Во сколько теперь обойдутся государственные пошлины – в материале Tengrinews.kz.
Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Детали
Новые цены на паспорта и удостоверения:
- Детский паспорт до 16 лет (24 страницы) – 17 300 тенге (4 МРП), раньше 15 728 тенге.
- Паспорт на 36 страниц – 34 600 тенге (8 МРП), вместо 31 456 тенге.
- Паспорт на 48 страниц – 51 900 тенге (12 МРП), было 47 184 тенге.
Удостоверение личности – 865 тенге (0,2 МРП). Но его будут выдавать бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.
При утере более двух раз за год придётся платить 4 325 тенге (1 МРП).
А водительские права теперь стоят 5 406 тенге (1,25 МРП).
Регистрация брака и развод:
- Свидетельство о браке – 4 325 тенге (1 МРП).
- Развод обойдётся в 8 650 тенге (2 МРП).
Свидетельство о рождении остаётся бесплатным, но за повторное получение (например, при утере) придётся заплатить 2 163 тенге (0,5 МРП).
Кому документы оформят бесплатно
Некоторые категории граждан могут получать документы бесплатно. Это:
- Герои страны и обладатели высоких государственных наград.
- Многодетные матери с почётными званиями.
- Ветераны войны и участники боевых действий.
- Люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью.
- Пожилые люди, проживающие в социальных учреждениях.
- Дети-сироты и дети на полном государственном обеспечении.
- Люди, пострадавшие от аварии на Чернобылькой АЭС.
Последние новости
01.01.26 13:35 Тимур ГАФУРОВ: Лошадью ходи!..
01.01.26 12:16 «Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
01.01.26 10:54 Ограничения на вывоз говядины продлили в Казахстане
01.01.26 09:18 Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый год приходилось «охотиться» и «вылавливать». Тем веселее!
31.12.25 17:40 Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как после всего этого вернуться домой
31.12.25 15:19 Подарки в дом, где согреваются сердца. Маленькие воспитанники семейной детской деревни «Жануя» хотят больше внимания взрослых
31.12.25 14:21 31 декабря вместо бани - на лед. Как готовятся встречать Новый год любители рыбной ловли и автор этой рубрики
31.12.25 13:13 «Надо укреплять берег» - аким Костаная обещает пересмотреть подход к обустройству набережных
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.