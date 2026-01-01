С 1 января 2026 года оформление документов в Казахстане подорожало из-за повышения месячного расчётного показателя (МРП) с 3 932 до 4 325 тенге. Во сколько теперь обойдутся государственные пошлины – в материале Tengrinews.kz.

Новые цены на паспорта и удостоверения:

Детский паспорт до 16 лет (24 страницы) – 17 300 тенге (4 МРП), раньше 15 728 тенге.

Паспорт на 36 страниц – 34 600 тенге (8 МРП), вместо 31 456 тенге.

Паспорт на 48 страниц – 51 900 тенге (12 МРП), было 47 184 тенге.

Удостоверение личности – 865 тенге (0,2 МРП). Но его будут выдавать бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.

При утере более двух раз за год придётся платить 4 325 тенге (1 МРП).

А водительские права теперь стоят 5 406 тенге (1,25 МРП).

Регистрация брака и развод:

Свидетельство о браке – 4 325 тенге (1 МРП).

Развод обойдётся в 8 650 тенге (2 МРП).

Свидетельство о рождении остаётся бесплатным, но за повторное получение (например, при утере) придётся заплатить 2 163 тенге (0,5 МРП).

Кому документы оформят бесплатно

Некоторые категории граждан могут получать документы бесплатно. Это: