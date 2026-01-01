Жители третьего подъезда дома № 15/2 по улице Терешковой в Тобыле уже четвертый год подряд украшают свой двор и подъезд к Новому году. Делают это своими силами - без управляющей компании и без поддержки со стороны других жильцов дома или властей. В подъезде всего восемь квартир, проживает около 30 человек, и участие в подготовке праздника принимают практически все.

Как рассказала «НГ» жительница дома Ольга НЕМИЛОВА, каждый вносит посильный вклад: одни приносят гирлянды, другие шьют украшения, третьи помогают с монтажом.

- Например, на третьем этаже у нас живет Ирина - она очень хорошо шьет, - рассказывает Ольга. - Другая Ира с Максимом с первого этажа украшали место возле подъезда, где очень высоко. Кто-то дает материал, кто-то помогает руками. Все вместе делаем.

Такая красота вас встречает при входе в третий подъезд



В этом году жильцы планировали участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление дворов, который проводит акимат, однако его отменили.

- Но мы делаем все не ради конкурсов и побед, а для себя, в первую очередь - для деток, - говорит Ольга.

28 декабря во дворе дома жильцы впервые организовали новогодний утренник для детей. Были Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга. Костюмы сшили сами, роли исполняли жильцы подъезда.

- Я была Бабой Ягой, моя дочь - Снегурочкой, а Дедом Морозом стал один из наших мальчиков, - рассказывает Ольга Немилова. - Детям очень понравилось, они были в восторге. Даже из соседних домов люди приходили посмотреть на наше представление.

Камин на втором этаже дома жильцы изготовили из картонных коробок

К празднику готовились всем подъездом: скидывались на украшения, использовали собственные материалы, многое делали своими руками. Светящиеся «подарки» и декоративный камин изготовили из коробок, которые взяли в магазине. Елку во двор тоже купили, но уже посадили и свои маленькие - на будущее.

- Когда вырастут, будем украшать уже их, - улыбается Ольга.

Изображение cимвола 2026 года, Ольга делала по технологии жидких обоев

Пока жильцы вместе отмечают только Новый год, но планируют расширить традицию.

- Мы уже даже купили флаг, чтобы отметить День Победы и почтить память погибших в Великой Отечественной войне, - рассказала Немилова.

Летом жители подъезда собирают мусор во дворе, приводят территорию в порядок. При этом проблем у дома хватает.

- Мы уже несколько лет просим акимат сделать детскую площадку. Есть старая, мы ее поддерживаем своими силами, но этого недостаточно, - перечисляет Ольга. - Два года подряд писали обращения, но нам отвечали, что денег нет, просят подождать. Дети возвращаются из школы поздно, а во дворе темно - хоть глаз выколи! Я ходила к акиму на личный прием, но мне сказали, что средств нет. Двор у нас большой, и было бы здорово, если бы здесь сделали освещение, а зимой - горки или фигуры для детей.

В доме нет управляющей организации, все ремонтные работы жильцы проводят за свой счет. Старшего по подъезду тоже нет, решения принимают сообща.

- Я живу в этом доме с 1989 года. За это время жильцы менялись, но мы всегда жили дружно, - вспоминает Ольга. - Каждый год на втором этаже, где сейчас установлен камин, накрываем стол и отмечаем вместе. В этом году, возможно, тоже соберемся.

В завершение Ольга обратилась к читателям «НГ»:

- Желаю всем в Новом году счастья, здоровья, крепких семей и всего самого хорошего.

Фото автора