«Целлофан летит, а здесь дети гуляют!» - На мусор возле строящегося объекта жалуется житель села в Костанайской области
Андрей СКИБА
16 ноября 2025, 16:56 | ЖКХ
Его мужчина обнаружил в с. Заречное (Костанайский район) около магазина «Посейдон» в мкрн Северный по ул. Каирбекова.
- Строится новый объект и вся грязь с него - пенопласт, целлофан - все летит на проезжую часть, вдоль обочины все лежит, - комментирует местный житель. - Строятся и мусорят, а здесь дети гуляют!
Кадр из видео
