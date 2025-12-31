Рыбаки - особая каста, а потому все обычное для нормальных людей у них непременно будет с особенным акцентом.

Традиция - поймать талисман

Да, с легкой руки режиссера Эльдара Рязанова часть нашего народа в надежде на чудо и сегодня отправляется в баню. Мы с Сабанеем к этой части не относимся, у нас другая традиция.

Тобольская рыбная мелочь под луково-чесночной шубой

Последний день уходящего года мы «закрываем» рыбалкой. Далеко не едем, чтобы успеть вернуться к ночи, накрыть новогодний стол и начать прикладываться к накануне подготовленным селедке под шубой и оливье. И еще обязательно успеть приготовить наше дежурное новогоднее блюдо из свежего незамороженного улова. Это наш талисман, наш входной билет в новый рыболовный год. Готовлю его из любой рыбки любого размера. Получается очень быстро, если выпотрошенные и обвалянные в муке тушки слегка с двух сторон обжарить, а потом минут 15 томить на медленном огне под «шубкой» из лука и чеснока.

Ритуал прощания с годом проходит у нас на Тоболе. Но самое интересное, что в этот день на нашей главной реке мы никогда не бываем одни. Всегда есть и щукари, и лещатники, и окунятники, да и просто туристы, которым нужна не рыба, а просто ритуал. Некоторые для нас уже как родственники - встречаешь их здесь много лет, здороваешься, переживаешь, если надолго пропадают.

Вот и сейчас мы с Сабанеем знаем, что 31 декабря у нас на тобольском льду будет возможность поздравить «с наступающим» щукаря-пенсионера из поселка Садовый и некого заядлого Валерия, неделю назад поймавшего на тобольском льду зубастую «торпеду» на 5 700 г, и двух дедов в еще наверняка советских палатках-треуголках.

А еще знаем, что лунки пробурим в конкретной точке тобольского залива на глубине 4,5 м, где у нас всегда клюет, потому что не первый год прикармливаем именно это место - эффект аквариума. И клевать будет на мытое тесто разная плотва, начиная от величины с мизинец и заканчивая размером магазинной селедки. А еще на свежего мотыля средних размеров окуни и подлещики, но, если свершится предновогоднее чудо, клюнет и карась, парочку которых нам подарил в этом месте Тобол в прошлом зимнем сезоне. Ну и, конечно, метрах в трех от палатки Сабаней поставит тройку жерлиц, которые хорошо работают вблизи точек клева, когда там скапливается много щучьего корма.

…Я не помню, чтобы 31 декабря у нас с Сабанеем или у кого-то из тех, кого мы встречали на Тоболе, рыбалка была неудачной. Уверена, что так будет и в этот раз. Даже если в этот день не получится поймать ничего весомого, праздничное настроение Тобол обеспечит. Это проверено многократно.

Ну, за рыбалку!

Если за новогодним столом окажется хотя бы один рыбак, хотя бы один тост «за рыбалку» прозвучит непременно. Ну а если за дастарханом соберется рыбацкая компания, то эта тема будет фигурировать во всех тостах. Привожу некоторые из тех, которые мне приходилось слышать в новогоднюю ночь в своих рыбацких кругах:

Новогодняя елка рыболова

...

Давайте выпьем за то, чтобы в Новом году клев быстро начинался и долго не заканчивался!

...

К рыбаку подходит прохожий и, заглядывая через плечо, спрашивает:

- Ну что, клюет? Поймал что-нибудь?

- Да, - мрачно отвечает рыбак, - поймал одного и бросил его в воду.

- Очень маленький был?

- Да нет, такой, как ты, тоже приставал: клюет - не клюет.

- Так выпьем же за то, чтобы в будущем году никто не портил нам отдых!

...

Жена отправляет мужа на рыбалку:

- Дорогой, принеси большую щуку. А если не будет щуки, купи карася!

Так выпьем за понимающих жен!

...

Как-то приехали на рыбалку друзья. Закинули удочки. И тут рыбак, которому было 25 лет, увидел на другой стороне реки девушек, пришедших купаться. И говорит: «Давайте переплывем к девчонкам...» Рыбак, которому было 35 лет, сказал: «Сейчас еще пару рюмок выпьем и поплывем». Рыбак, которому было 45 лет, сказал: «А зачем туда плыть, позовем - сами приплывут». Самый старый, которому было уже за 60, сказал: «А зачем нам они нужны? Нам и отсюда их хорошо видно!»

Так выпьем же за то, чтобы на будущих рыбалках нам ничего не мешало!

...

Что главное в рыбалке? Нет, не удочка, не наживка, не крючок и не привада. Главное, чтобы никто не стоял над душой, когда мы получаем удовольствие! И пусть так будет всегда в предстоящем году!

...

Один карась жалуется другому: «Все, с меня хватит! Надоело всю жизнь барахтаться в этом вонючем пруду!» - «Что ж, у тебя есть выбор. Ухвати вон тот крючок и окажешься в масле... На сковороде...»

Так выпьем за то, чтобы в будущем году мы были в масле, но не попадали на сковородки!

...

Давным-давно жил-был рыбак, который очень хотел выловить золотую рыбку. Каждое утро выходил он к морю и закидывал сети, до самого вечера трудился, но золотая рыбка так и не попадалась. И вот однажды, когда рыбак совсем отчаялся и уже решил, что идет к морю в самый последний раз, в его сетях что-то блеснуло. Обрадовался рыбак, стал вытягивать сеть, но дрогнула у него рука от счастья и упустил он золотую рыбку.

Так выпьем за нашу жизнь без стрессов!

...

Идет собрание трудового коллектива. Выступает председатель: «Как будем открывать зимний рыбацкий сезон? В позапрошлом году брали на лед по одной бутылке на брата - потеряли удочки, в прошлом году брали по две - потеряли автобус. Предлагаю в этом году взять по три, но удочки не брать и из автобуса не выходить».

Так выпьем же за то, чтобы весь год любая проблема была легко решаемой!

...

Один рыбак вытащил из лунки крупного леща, который неистово дергался и никак не давался в руки.

- Послушай, как мне его прикончить? - спросил удачливый рыболов.

- А ты его утопи!

Так выпьем за смекалку, которая поможет легко перенести все трудности в новом году!

...

Один рыбак делится с другим:

- Мне вчера такой сон приснился! Будто сижу я в лодке, а рядом молодая, пышная и совершенно голая красотка…

- Ну а дальше-то что было?

- А дальше я забросил удочку и поймал во-о-от такую рыбину!

Так выпьем же за то, чтобы никакие мелочи не отвлекали нас от главного в нашей жизни! За рыбалку в новом году!

Фото автора

Клев-инфо