Девятилетняя Диана АБДУХАЛИКОВА здесь с четырёх лет. Мы не расскажем, почему её мать лишили права называться таковой – это неэтично, да и не подлежит публикации. Дом «Жануя» рассчитан на 49 мест, а сегодня здесь живёт 41 ребёнок. Из них восемь сирот, остальные остались без попечения родителей. Можно лишь добавить, что наша героиня никуда отсюда уходить не хочет, хотя и пытались её несколько раз определить в патронажные семьи. Что поделать, если Диана не принимает никаких приёмных родителей? Воспитатели говорят – характер плюс обстоятельства, и всё тут. Кстати, они здесь для детей не воспитатели – просто мамы.

- Больше всего мне здесь нравятся наши мамы, - говорит Диана, - и ещё их доброта и теплота.

- Когда дети вместе что-то делают, неважно даже, чтó, они сильны духом, - уверена её воспитатель Карлыга ЖАНАКАЕВА. – Когда мы работаем командой, они дополняют друг друга, подсказывают, как лучше.

Диана заняла первое место на областном этапе республиканского конкурса «Жұлдыз болғым келеді», который проводился среди воспитанников интернатов страны. На республиканском этапе девочка получила сертификат и ценные подарки, а совсем недавно стала единственной участницей от детского дома «Жануя» на костанайской ёлке от имени президента Казахстана.

- Я вообще люблю петь. А хотите, я покажу свою квартиру? – предлагает мне девочка и уже бежит вперёд по коридору. – Смотрите, мы живём здесь вчетвером. Я сплю на верхней кровати. Да, вполне удобно. Мне везде удобно. А кем я хочу стать, когда вырасту? Ну не знаю. Может быть, врачом…

- Главное – чтобы вы успевали в учёбе, слушали своих воспитателей-мам, не забывали мечтать и дерзать! – пожелала на традиционном утреннике воспитанникам интерната «Жануя» «самая главная мама Костанайской области», а если официально, то региональный уполномоченный по правам ребёнка Несибели БАСЕНОВА. - А мы, взрослые, делаем всё для того, чтобы ваши права были защищены, ваши интересы совпадали с интересами государства, чтобы вы росли в безопасной среде и под мирным небом. Воспитателям всем рахмет за ваши добрые сердца. И да, я тоже привезла подарочки…

- Смотрите, сколько у нас этих «сладких подарков»! – местный завхоз Дмитрий, настолько скромный, что даже не захотел себя полностью назвать, завёл меня на кухню и один за другим открывает холодильники. – Так что мы даже опасаемся по поводу кариеса. С питанием у воспитанников дела обстоят отлично.

Поэтому руководство детского дома сформировало, так скажем, список желаний детей исходя из их нужд. Провели предварительную оценку потребностей воспитанников, чтобы подарки были действительно полезны и соответствовали возрасту и интересам.

- Во-первых, в каждую детскую «квартиру» приобрели микроволновые печи и электрочайники, - рассказывает директор детской деревни семейного типа «Жануя» Айнаш ДЖАКАНОВА. - Но это в счёт бюджета. А вот сегодня у нас появились новые попечители – костанайский филиал партии «Ак жол». Благодаря их вниманию у нас теперь появились стенды для книг и стойки для костюмов. Это именно то, что мы у них просили.

- Я же сам воспитывался в интернате, - признаётся заместитель председателя Костанайского областного филиала партии Сапархан ХАКИМОВ. – так что пришёл к вам по велению сердца. Когда я вижу реакцию детей на подарки, сам вспоминаю себя маленьким…

- К сожалению, у нас пока почти нет корпоративного наставничества, которое нам очень нужно, - рассказывает мне Айнаш Мусабаевна в холле, куда мы тихонько вышли, чтобы не мешать празднику. - Это когда какая-либо организация берёт шефство над конкретным ребёнком. Но я надеюсь, что мы заключим договор с одной из компаний, чьи представители пришли к нам на праздник сегодня. Иногда, знаете, важно, чтобы к нам приходили в гости взрослые, больше мужчины. Именно так, потому что общение детишек завязано исключительно на женщинах, а ребятам важно стоить гармоничную модель общения со всеми. Чтобы они могли как-нибудь невзначай заскочить, сыграть в шахматы, спеть вместе песни… От большого и чистого сердца. Просто так.

«Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай…» - слышу я хоровод в соседнем зале и понимаю, что нужно как можно скорее вернуться в редакцию, чтобы рассказать о том, что эти ребята ждут именно вашего внимания и участия. «И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою…» На первом этаже я замечаю ещё одну ёлку с подарками, которые положили, пока все дети заняты наверху. Им ещё предстоит их обнаружить. У каждого есть заветные желания. Иногда их исполнение зависит от тех, кому это вполне по силам. «Если снежинка не растает, пока часы двенадцать бьют…»

Фото автора