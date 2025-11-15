День национальной валюты празднует Казахстан
Диас СУЛЕЙМЕН
Также 15 ноября является профессиональным праздником работников финансовой системы страны. С праздником граждан поздравляет правительство страны на своем сайте.
- В 1993 году впервые была введена национальная валюта Республики Казахстан - Тенге, - говорится в сообщении. - Разработка национальной валюты была проделана за один год. В 1992 году была создана группа специалистов для разработки национальной валюты. Работа началась с изучения исторических аспектов развития культуры Казахстана. Идея назвать валюту «тенге» - историческое тюркское название с вариантами «таньга», «донга», «теньга», ставшее впоследствии русской «деньгой» - принадлежала известному казахстанскому экономисту Сауку Такежанову. Тенге отличается высоким качеством и подделать его сложно. На сегодняшний день, тенге твердо укоренилась, закрепила за собой неприкосновенность, независимость и прочный фундамент нашей страны.
