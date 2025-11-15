В чем и убедился наш кулинар Ночной Дозор. Как честный человек, он написал, что рецепт не им изобретен, был до него проверен знакомой и получил лестные отзывы. Что ж, тем лучше для нас. Все наверняка получится, если вы возьметесь объединить чизкейк с лимонным курдом.

Чизкейк прекрасно сочетается с лимонным курдом - сделайте и оцените

Для основы песочное печенье измельчить в крошку блендером или скалкой, смешать с растопленным сливочным маслом и сахаром. Выложить в форму - у Дозора она диаметром 20-22 см - утрамбовать дно и немного бортики. Удобно это делать стаканом с ровным дном.

- Для начинки взбить сыр с сахаром до однородности, я имею в виду творожный сыр типа Philadelphia, Almette, - уточнил кулинар, - и не переусердствуйте, чтобы при взбивании масса не нагрелась. Добавить по одному яйца, затем - сметану, ваниль, соль. Все перемешать до гладкости.

Духовку разогреть до 200°C. Вылить начинку на основу, постучать формой об стол, чтобы вышел воздух. Выпекать 50 мин. Чизкейк должен слегка дрожать, дышать в центре. Выключить духовку, оставить внутри при приоткрытой дверце примерно на 20-30 минут.

Для украшения кейка и придания ему гораздо более интересного вкуса по сравнению с традиционным Ночной дозор приготовил лимонный курд.

- Снять цедру с лимонов мелкой теркой (только желтую часть). Выжать сок - примерно 100 мл, - написал он руководство к действию. - Смешать в сотейнике венчиком яйца с сахаром, добавить лимонный сок, цедру и щепотку соли. Поставить на минимальный огонь, постоянно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Как только смесь загустеет и станет похожей на мягкий крем, снять с огня и вмешать масло. Протереть курд через сито или поработать погружным блендером - так он будет шелковистым, без крупинок цедры или свернувшегося белка. Я для курда брал кастрюлю с толстым дном, высокую, в ней удобнее венчиком работать и ничего не расплескать. Кстати, возможно, я немного массу передержал на нагреве, потому что курд получился похожим на джем. И когда я украшал полностью остывший чизкейк, его пришлось намазывать, а не лить. Но сочетание вкусов мне понравилось. Курд дает кислинку с легкой горчинкой, уравновешивая сладость основы.

Ингредиенты

Для основы: песочное печенье - 200 г, сливочное масло - 100 г.

Для начинки: творожный сыр - 500 г, сметана (20%) - 200 г, сахар - 100 г, яйца - 2 шт., ванилин, щепотка соли.

Для курда: яйца - 3 шт., сахар - 120-150 г (по вкусу, зависит от кислоты лимонов), лимоны - 2 шт., сливочное масло - 60-80 г, щепотка соли, 10 г крахмала.

Фото Ночного Дозора