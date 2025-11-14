В субботу, 15 ноября, ночью на юге региона осадки - гололед и туман, утром на западе и востоке области туман. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -3...+2 градусов, днем +2...+8 градусов.

- Прогноз погоды на выходные и понедельник обусловлен прохождением на территории региона атмосферных фронтальных разделов, - сообщила "НГ" дежурный синоптик КФ РГП "Казгидромет" Нургуль КАЗИЕВА. - В субботу, 15 ноября, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный. Ночью - 5-10 м/с, днем 15-20 м/с. Температура ночью 0...+2 градусов, днем +5...+7 градусов.



В воскресенье, 16 ноября, на западе и севере области осадки - низовая метель, туман и гололед. Днем дождь. Ветер южный, юго-западный, 9-14 м/с. На западе, севере и востоке области порывы, 15-20 м/с. Температура ночью -3...+2 градусов, днем +5...+10 градусов.



В воскресенье, 16 ноября, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0...+2 градусов, днем +6...+8 градусов.

В понедельник, 17 ноября, ночью на севере и востоке региона осадки - гололед и низовая метель. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На западе, севере и востоке порывы, 15-20 м/с. Темепература ночью 0...-5 градусов, на юге области +3 градуса. Днем -3...+3 градусов, на юге +5 градусов.

В понедельник, 17 ноября, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью туман и гололед. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0...-2 градусов, днем 0...+2 градусов.

