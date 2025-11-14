Напомним, сегодня общественный деятель и правозащитник прибыл в Костанай по служебным делам. Утром к нему на съёмную квартиру явились полицейские и предложили проехать в отделение местной полицейской службы. Как рассказал Кирилл, они требовали написать объяснительную по поводу того, что Павлов не собирается прокидать пределы Казахстана.

Судебный процесс оказалось возможным провести в обычном опорном пункте полиции

При этом, как утверждает он сам, во-первых, никакой подписки о невыезде из страны он не давал, во-вторых лицо с подпиской и так не сможет покинуть пределы Казахстана при контроле на границе и в-третьих – выезжать из Казахстана он не планировал.

В течение четырёх часов Кирилл не мог покинуть здания местной полицейской службы по ул. Тауелсиздик, где, как его информировали, должно было начаться судебное заседание.

Вскоре Кирилл Павлов прибыл в редакцию «НГ», но через несколько минут здесь же появился сотрудник полиции в форме:

- Я не препятствую вашей работе, но Павлову следует проследовать с нами в ближайший пункт полиции.

Из редакции «НГ» Кирилла Павлова сопроводили в ближайший опорный пункт «Железнодорожный», где около 16-40 началось онлайн-заседание. Впрочем, судья практически в его начале объявила о переносе.

- Я думаю, - подытожил потом журналист, - весь этот день и мои приключения в Костанае – попытка воспользоваться ситуацией, тем, что я выехал из столицы, для того, чтобы быстро провести суд без публичности. Особенно умиляет тот факт, что полицейским даже не нужно сообщать, где именно в Костанае я нахожусь. Они как-то вычисляют меня с точностью до метра. Но я категорически не намерен проводить процессы без СМИ, ведь открытость и прозрачность - это главное наше оружие. Сегодняшняя ситуация, когда со мной оказался корреспондент «НГ» - свидетельство тому.

Судья сообщает журналисту о переносе очередного заседания

Напомним, Кириллу Павлову предъявлялось обвинение в распространении заведомо ложных сведений. Журналист отрицает нарушение закона, ссылаясь на то, что он всего лишь цитировал официальные документы. В одном из таких речь шла о закупке сельскохозяйственных дронов для Минсельхоза.

Решено, что очередное слушание по делу Павлова пройдёт 20 ноября. О месте его проведения не сообщается. Можно осторожно предположить, что локация процесса будет зависеть о того, в какой именно точке Казахстана полиция накануне вычислит и обнаружит общественного деятеля.

Фото автора