В новогоднем городке, установленном в поселке, главная площадь превратилась в настоящую сказку. Праздник объединил большое торжество и тихую, но важную помощь тем, кто в ней особенно нуждался.

Новогодняя площадь

В своем поздравлении Аким района Марат ШЫМЫРБЕКОВ отметил, что уходящий год был непростым, потребовал от всех терпения, а также умения работать сообща.

- 2025 год стал годом активного диалога с населением, внимания к благополучию граждан, устойчивому развитию и повышению качества жизни, - отметил аким в своей речи. - Несмотря на сложные погодные условия, получен достойный урожай, укрепляется материально-техническая база социальной сферы. Наступающий год - важный этап. Пусть достигнутое послужит фундаментом для новых побед, а 2026 год приумножит благополучие страны и каждой семьи. Желаю мира, согласия, здоровья и удачи в Новом году! Успех возможен там, где есть взаимное доверие и общая цель.

В ожидании чуда

31 декабря центральная площадь райцентра на несколько часов превратилась в большую праздничную сцену. Здесь состоялось театрализованное представление «Как-то раз под Новый год!».

И Дед мороз и кикимора…

Ведущие мероприятия создали по-настоящему теплую атмосферу. На площадь вышли все любимые герои: Дед Мороз и Снегурочка, Зайчик и Снеговик. Даже Баба Яга с Кикиморой постарались устроить свои проказы, но, конечно, всё закончилось хорошо. Особый интерес у зрителей вызвали символы уходящего и наступающего года — Змея и Лошадь, которые провели для детей и взрослых веселые конкурсы, например, «Лошадиные скачки».

Музыкальная программа включала исполнение новогодних песен на казахском и русском языках, праздничные танцевальные флешмобы, а также выступления местных творческих коллективов: трио «Ару», дуэта «АйМа» и других исполнителей. Концертная часть динамично чередовала песни и танцы, создавая радостное настроение для всех пришедших на праздник.

Жители Сарыколя в праздничном настроении

Пока на площади шло веселье, в поселке провели добрую акцию «Новогодний маршрут». Её цель была проста и понятна - помочь в предпраздничные дни тем, кому сложно носить тяжелые сумки с продуктами: пожилым людям, многодетным семьям и т.д. Волонтеры подходили к людям у магазинов и помогали донести покупки до самого дома. Для многих это стало неожиданной и очень приятной помощью, примером искренней заботы.

Жители поселка с теплотой и благодарностью отнеслись к подобной инициативе. Своими впечатлениями поделилась Зинаида БРУССКАЯ.

- Очень приятно, что в нашем районе проводятся подобные акции. - сказала она, - Сумки были действительно тяжелые, и помощь оказалась как нельзя кстати. Ребята - вежливые, доброжелательные, помогли донести все до самой двери. Чувствуется настоящее новогоднее настроение и забота о людях. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, тепла в домах, мира и согласия в семьях. Пусть Новый год принесет радость, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. А добрые акции становятся хорошей традицией.

Праздничный фейерверк

Люди с радостью принимали участие в празднике, общались, фотографировались, делились отличным настроением. Ярким и запоминающимся моментом вечера стал праздничный фейерверк, который вызвал восторг у всех присутствующих и красиво завершил мероприятие.

- С первых минут было заметно, что все организовано с душой и заботой о жителях. – поделилась Наталья ЧЕШУН. - Несмотря на зимний холод, на площади царила по-настоящему радостная и праздничная атмосфера. Красивая новогодняя ёлка, достойное оформление и музыка создавали ощущение настоящего Нового года. Особую радость подарили Дед Мороз и Снегурочка - поздравляли и детей, и взрослых. Выражаю искреннюю благодарность организаторам за прекрасно проведённое мероприятие. Этот вечер оставил приятные впечатления. Хочется отметить, что подобные праздники важны для сельских жителей. Они объединяют людей, дарят радость, положительные эмоции и ощущение единства. Каждый почувствовал внимание и заботу, а новогоднее настроение наполнило сердца теплом и надеждой.

Новогодние дни в районе прошли по очень правильной формуле. Общий праздник на площади собрал людей, чтобы они вместе порадовались, пообщались, почувствовали себя единым целым. И десятки маленьких, но важных дел - когда один человек помог другому просто донести сумки, сделав его праздник чуть легче и светлее.

