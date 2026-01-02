Машины, застрявшие на трассах из-за снежной погоды, эвакуировали сотрудники ДЧС 1 и 2 января.

В первый день года в 10 км от посёлка Качар на дороге в кювет съехала машина, в которой помимо двух взрослых был ребенок. Прибывшие на место происшествия спасатели отбуксировали машину на очищенную дорогу.

А сегодня, 2 января, из снежных заносов спасатели эвакуировали два автомобиля. Один из них застрял в Федоровском районе между поселками Карабалык и Пешковка. В салоне была только женщина. Еще одному автовладельцу потребовалась помощь на 15-м километре автодороги «Костанай – Рудный», вблизи села Аксу. Помимо водителя в салоне был еще один человек.

Оба автомобиля спасатели с помощью троса отбуксировали на очищенные участки трассы. Никому из путников медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, ранее в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили адреса пунктов обогрева в каждом районе Костанайской области. Автовладельцы могут воспользоваться ими, если непогода застала их в пути.