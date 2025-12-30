Где согреться, если непогода застала вас в пути в Костанайской области?
Адреса пунктов обогрева, действующих в нашем регионе в дни неблагоприятных погодных условий, предоставило управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Только в Костанае и Рудном действуют пять и четыре пункта обогрева соответственно. В Костанайском районе их 27.
Приводим в таблице пункты обогрева для двух городов. Полный список по каждому району области можно скачать здесь.
Пункты обогрева
|
№ п/п
|
Наименование ПО
|
Вместимость
|
Количество койко-мест
|
Полный юридический fдрес
|
город Костанай
|1.
|
Гостиничный комплекс «Целинный»
|
500
|
500
|
г.Костанай, ул. Байтурсынова, 95
|2.
|
Гостиничный комплекс «Остров»
|
500
|
500
|
г.Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, 51
|3.
|
Гостиничный комплекс «Поместье»
|
500
|
500
|
г.Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, 55
|4.
|
РГУ «Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева»
|
200
|
200
|
г.Костанай, пр. Абая, 11
|5.
|
ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
|
300
|
300
|
г.Костанай, ул. Гоголя, 75
|
ИТОГО
|
2000
|
2000
|
|
город Рудный
|1.
|
ЦД «Орбита»
|
50
|
50
|
г. Рудный, пр. Комсомольский, 22,
|2.
|
ДСНТ «Алые паруса»
|
50
|
50
|
г. Рудный, ул. Фрунзе, 6
|3.
|
КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата города Рудного
|
200
|
200
|
г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 5а
|4.
|
КГГП "Дом культуры" Юность" посёлка Качар ГУ "Аппарат акима посёлка Качар"
|
200
|
200
|
п. Качар, 1 мкрн, 1/1
|
ИТОГО
|
500
|
500
|
