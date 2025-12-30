Новости

Где согреться, если непогода застала вас в пути в Костанайской области?

30 декабря 2025, 17:18 |  Государство

Адреса пунктов обогрева, действующих в нашем регионе в дни неблагоприятных погодных условий, предоставило управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Только в Костанае и Рудном действуют пять и четыре пункта обогрева соответственно. В Костанайском районе их 27.

Фото департамента полиции Костанайской области

Приводим в таблице пункты обогрева для двух городов. Полный список по каждому району области можно скачать здесь.

Пункты обогрева

№ п/п

Наименование ПО

Вместимость

Количество койко-мест

Полный юридический fдрес

город Костанай
1.

Гостиничный комплекс «Целинный»

500

500

г.Костанай, ул. Байтурсынова, 95
2.

Гостиничный комплекс «Остров»

500

500

г.Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, 51
3.

Гостиничный комплекс «Поместье»

500

500

г.Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, 55
4.

РГУ «Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева»

200

200

г.Костанай, пр. Абая, 11
5.

ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»

300

300

г.Костанай, ул. Гоголя, 75

ИТОГО

2000

2000

 

город Рудный
1.

ЦД «Орбита»

50

50

г. Рудный, пр. Комсомольский, 22,
2.

ДСНТ «Алые паруса»

50

50

г. Рудный, ул. Фрунзе, 6 
3.

КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата города Рудного

200

200

г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 5а
4.

КГГП "Дом культуры" Юность" посёлка Качар ГУ "Аппарат акима посёлка Качар"

200

200

п. Качар, 1 мкрн, 1/1

ИТОГО

500

500

 