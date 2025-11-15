В Семее завершился чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, который собрал 507 сильнейших спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей республики.

И мужчины, и женщины разыгрывали награды в семи весовых категориях. Кроме этого, в рамках чемпионата также определялись лучшие сборные, соревновавшиеся в турнире среди смешанных команд.



Наибольшего успеха из представителей Костанайской области на чемпионате Казахстана добилась вернувшаяся в строй после травмы серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) Маргарита Гриценко, тренирующаяся под руководством Александра Плетнева.

Маргарита Гриценко - чемпионка Казахстана по дзюдо / Фото instagram.com/judo_federation_kostanay

В первом поединке в Семее, прошедшем на стадии 1/16 финала, она встречалась с Махаббат Женгиз и Актюбинской области, и через минуту и 15 секунд одержала чистую победу - иппон.

На полторы минуты дольше длился поединок костанайской дзюдоистки в 1/8 финала, в котором ее соперницей была бронзовый призер молодежного Кубка Азии и серебряный призер молодежного чемпионата Азии Анисса Ибатолла из Атырауской области. Однако итог тот же - чистая победа Гриценко.



Четвертьфинальная схватка с многократным призером чемпионатов Казахстана Назерке Тилеухановой из Абайской области потребовала от Гриценко гораздо больших усилий для победы.



А вот полуфинал с Гульсезим Турлыбековой из Шымкента, ставшей в начале года победительницей юношеского чемпионата Казахстана, стал самой короткой схваткой для костанайской спортсменки, завершившей ее уже на 27-й секунде (иппон).



Серьезной соперницей в финале была бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих Екатерина Токарева из Алматинской области, выигрывавшая два подряд предыдущих чемпионата Казахстана, правда, в весовой категории до 70 кг. Но и в схватке за титул чемпионки страны подопечная Александра Плетнева одержала досрочную победу, зафиксированную через две минуты.

На татами Маргарита Гриценко: иппон / Фото instagram.com/kaz_judoteam

Таким образом, Маргарита Гриценко к бронзовой медали 2018 года, ставшей для нее дебютной на взрослом уровне, и к серебряной награде 2023 года добавила «золото» чемпионата Казахстана среди женщин 2025 года.



Маргарита Гриценко сказала после завоевания чемпионского титула, что перенесла операцию чуть более года назад:

- Я получила травму плеча, когда готовилась к чемпионату Азии. После операции было длительное восстановление, со мной работали и психологи, и тренеры по ОФП, и тренеры по тяжелой атлетике. А в последние три месяца я приступила к тренировкам в Астане на базе сборной республики. Непосредственно перед чемпионатом прошла учебно-тренировочные сборы, поэтому к этим стартам подошла достаточно подготовленной, с определенной базой. Была задача снова попасть в состав сборной Казахстана, но задачи-минимум для меня не было. Работа была проделана большая, и я чувствовала, что была хорошо готова. Была задача-максимум - меня интересовало только «золото».

Титулы чемпионок Казахстана в остальных весовых категориях завоевали: до 48 кг - Тасним Абдуали (Шымкент), до 52 кг - Меруерт Сарсенова (Мангистауская область), до 57 кг - Дана Абдирова (Атырауская область), до 63 кг - Дамеля Асылханова (Атырауская область), до 70 кг - Ажар Асхат (Абайская область), свыше 78 кг - Акерке Рамазанова (Алматы).

Призеры чемпионата Казахстана по дзюдо среди женщин в категории до 78 кг / Фото instagram.com/kaz_judoteam

На пьедестал чемпионата Казахстана среди мужчин поднимались представители 12-ти областей, и, к сожалению, среди них не было дзюдоистов из Костанайской области.



А сильнейшими в своих весовых категориях стали: до 60 кг - Талгат Орынбасар (Шымкент), до 66 кг - Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область), до 73 кг - Ансарбек Гайнуллин (Западно-Казахстанская область), до 81 кг - Аскар Наркулов (Мангистауская область), до 90 кг - Акжол Дуйсенбаев (Карагандинская область), до 100 кг - Аскар Биржанов (Карагандинская область), свыше 100 кг - Адиль Оразбаев (Абайская область).



По итогам личных соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда Мангистауской области, на счету которой три золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая. Вторыми стали дзюдоисты Абайской области с двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами. А замкнула тройку лидеров в командном зачете сборная Атырауской области, завоевавшая два «золота» и две «бронзы». Сборная Костанайской области - на восьмом месте.



В смешанном командном турнире победу одержала команда Абайской области, победившая в финале сборную Астаны. Столичная команда стала серебряным призером, а бронзовые награды завоевали сборные Жетысуской и Кызылординской областей.



Сборная Костанайской области в смешанных командных соревнованиях поделила седьмое место со сборной Шымкента, уступив в упорной борьбе в четвертьфинале команде Кызылординской области (3:4), а затем в утешительной схватке команде Жетысуской области (0:4).

В церемонии награждения призеров чемпионата РК по дзюдо приняли участие президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, олимпийский чемпион Елдос Сметов, а также чемпион мира Максим Раков.

По итогам прошедшего чемпионата будет сформирована национальная сборная страны для участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.