Сегодня журналист Кирилл ПАВЛОВ прибыл в Костанай по рабочим делам. В 10:30 к нему на съёмную квартиру пришли полицейские и попросили проехать в отделение местной полицейской службы. По его словам, сотрудники предложили правозащитнику написать объяснительную по поводу того, что Павлов не собирается покидать пределы Казахстана. Хотя, как утверждает журналист, никакой подписки о невыезде он не давал.

Фото Игоря Нидерера

- По моему мнению, причиной незаконного задержания стала недавняя критика и анализ действий Минсельхоза, - рассказал "НГ" Павлов. - В частности, я заявил, что по опубликованным данным зарубежных аналитиков, в Казахстане 6 миллионов тонн приписанной, но фактически не собранной пшеницы. Я также раскрыл схему контрабанды казахстанского скота в Узбекистан и Таджикистан под видом российского. По моему мнению, инициировать судебные слушания в столице было бы для заинтересованных лиц слишком открыто, ведь в протоколе об адмнарушения за распространение якобы ложных сведений мои адвокаты обнаружили массу процессуальных нарушений.

В течение четырёх часов Кирилл не мог покинуть здания по ул. Тауелсиздик, где, как его информировали, будет начато судебное заседение.

- Кирилла задержали незаконно, - сообщает адвокат АК "Tokayeva&partners", сотрудничающий с ОФ "Правовой медиацентр" Лилия ЧАУСОВА, - Это адмматериал, находящийся на рассмотрении в суде, а не в производстве управления полиции. И только суд имеет право выносить постановление о его аресте, приводе, задержании, доставлении. У сотрудников УП Костаная в производстве какого либо адмматериала и поручения не было. Действия полиции показывают отсутствие компетенции сотрудников. Есть привод, есть доставление, и есть задержание. Если бы Кирилл уклонялся, то был бы привод. На каком основании его просто так доставили в управление полиции и там держали?

Фото Георгия Говорова

Вскоре Кирилл Павлов прибыл в редакцию «НГ». Но через несколько минут здесь же появился сотрудник полиции, который предложил Павлову проехать в управление.

Сейчас он доставлен в отдел полиции "Железнодорожный", где, по нашей информации, скоро должно начнется судебное заседание. По словам Павлова, судить собираются за распространение ложной информации. Наш корреспондент продолжает наблюдать за этим делом.