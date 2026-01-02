Сколько детей родилось в первый день 2026 года в Костанайской области?
2 января 2026, 14:03 | Общество
Число новорожденных, появившихся на свет в первые сутки нового года, сообщила пресс-служба управления здравоохранения. Ведомство публично поздравило новоиспеченных родителей и озвучили свои пожелания младенцам и их семьям.
Фото Олега ПАКА
По данным облздрава, в Костанайской области в первые сутки 2026 года родились 17 малышей. Из них — 13 девочек и 4 мальчика.
- Рождение детей стало самым добрым началом нового года, - отметили в пресс-службе. - Желаем новорождённым крепкого здоровья, а их семьям — благополучия и радости.
