У кого отключат свет в рождественскую неделю в Костанае?

2 января 2026, 16:23 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на первую рабочую неделю 2026 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 5 по 9  января работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.

 Иллюстративное фото ru.freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов про следующим адресам:

КТП- 066 (п. Киевский) (работы на ТП)

5 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • 2-й проезд Чапаева, 11/1-11/3, 14/1-14/4, 12/2-12/4, 13/8,13/9, 33/133/3, 35/4,37/2, 
  • ул. МК-27, 2-36, 4/1, 4/2, 12/8, 25/1-25/3, 35/3, 
  • ул. Космодемьянской, 35-68, 45/1-45/6, 
  • ул. Заря, 1-12, 
  • ул. Чапаева, 3/1-3/4, 5/2-5/6, 1-36,28/1, 28/2, 
  • ул. Чайкиной, 1-79, 15/1-15/13, 1/2-1/20, 2/2-2/17, 4/1-4/14, 
  • ул. Восточная, 3-9, 
  • ул. Матросова, 1-8, 
  • ул. Парковая, 1-9, 
  • ул. Короткая, 1-7.

КТП- ЗАГС (работы на КТП)

5 января с 10:00 до 17:00

  • ЗАГС, 
  • магазин «Элина»,
  •  городской архив по ул. Каирбекова, 395 А.

ТП-415 (работы на ТП)

6 января с 10:00 до 18:00

  • Школа № 115, 
  • школа-сад по ул. Гоголя, 146 А, 
  • магазин «Ханым», 
  • «Байконур», 
  • «Зоо-пульс», 
  • ИП Мамедова, 
  • ИП Рак.

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя, 144, 146, 148, 
  • ул. Майлина, 13, 
  • ул. Дзержинского, 121.

ТП-251 (работы на ТП)

6 января с 10:00 до 18:00

  • Детский сад «Аяна», 
  • спорткомплекс «Казахстан», 
  • ТОО «Тумар», 
  • магазин «Пивной», 
  • «Городок», 
  • «Корзина KST», 
  • ТОО «Alatau Storage», 
  • «Царь пиво».

Спальный сектор:

  • ул. Спортивная, 8, 10, 12, 27, 28, 29, 
  • ул. Центральная, 11, 
  • ул. Зеленая 23, 24, 25, 26.

Частный сектор:

  • ул. Водяная, 2-4, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 
  • ул. Рудненская, 122-140, 2-19, 
  • ул. Штабная, 1-10, 3/1,3/2, 4/1, 4/2, 9/1,
  •  ул. Челябинская, 2-10, 
  • ул. Зеленая, 5-11 А, 
  • ул. Спортивная, 20/1,2 0/2.

ТП-253 (работы на ТП)

8 января с 10:00 до 18:00

  • Детский сад «Мирель»,
  • магазин по ул. Зеленой, 6/1.

Спальный сектор:

  • ул. Садовая, 100 Е,100 К, 100/2, 100, 100 И, 100 Д, 
  • ул. Зеленая, 6/3, 
  • ул. Штабная, 13,16.

Частный сектор:

  • ул. Садовая, 1/1, 1/3, 3/1, 75/5-75/7, 19/7, 
  • ул. Челябинская, 21/1, 21/3, 5, 
  • ул. Центральная, 4-18, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 22 А, 8/1, 
  • ул. Зеленая, 1-7.

РП-23 (работы на ВЛ)

8 и 9 января с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Вадисса М», 
  • ТОО «Мибеко», 
  • ТОО «Алтын Жол АБЗ», 
  • ИП Савченко, 
  • ИП Бекиров, 
  • ИП Конев, 
  • ИП Цуроева, 
  • ИП Калоян, 
  • ЗАО НКО «АграрКредит».