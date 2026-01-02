План работ Костанайской Горэлектросети на первую рабочую неделю 2026 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 5 по 9 января работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото ru.freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов про следующим адресам:

КТП- 066 (п. Киевский) (работы на ТП)

5 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

2-й проезд Чапаева, 11/1-11/3, 14/1-14/4, 12/2-12/4, 13/8,13/9, 33/133/3, 35/4,37/2,

ул. МК-27, 2-36, 4/1, 4/2, 12/8, 25/1-25/3, 35/3,

ул. Космодемьянской, 35-68, 45/1-45/6,

ул. Заря, 1-12,

ул. Чапаева, 3/1-3/4, 5/2-5/6, 1-36,28/1, 28/2,

ул. Чайкиной, 1-79, 15/1-15/13, 1/2-1/20, 2/2-2/17, 4/1-4/14,

ул. Восточная, 3-9,

ул. Матросова, 1-8,

ул. Парковая, 1-9,

ул. Короткая, 1-7.

КТП- ЗАГС (работы на КТП)

5 января с 10:00 до 17:00

ЗАГС,

магазин «Элина»,

городской архив по ул. Каирбекова, 395 А.

ТП-415 (работы на ТП)

6 января с 10:00 до 18:00

Школа № 115,

школа-сад по ул. Гоголя, 146 А,

магазин «Ханым»,

«Байконур»,

«Зоо-пульс»,

ИП Мамедова,

ИП Рак.

Спальный сектор:

ул. Гоголя, 144, 146, 148,

ул. Майлина, 13,

ул. Дзержинского, 121.

ТП-251 (работы на ТП)

6 января с 10:00 до 18:00

Детский сад «Аяна»,

спорткомплекс «Казахстан»,

ТОО «Тумар»,

магазин «Пивной»,

«Городок»,

«Корзина KST»,

ТОО «Alatau Storage»,

«Царь пиво».

Спальный сектор:

ул. Спортивная, 8, 10, 12, 27, 28, 29,

ул. Центральная, 11,

ул. Зеленая 23, 24, 25, 26.

Частный сектор:

ул. Водяная, 2-4, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2,

ул. Рудненская, 122-140, 2-19,

ул. Штабная, 1-10, 3/1,3/2, 4/1, 4/2, 9/1,

ул. Челябинская, 2-10,

ул. Зеленая, 5-11 А,

ул. Спортивная, 20/1,2 0/2.

ТП-253 (работы на ТП)

8 января с 10:00 до 18:00

Детский сад «Мирель»,

магазин по ул. Зеленой, 6/1.

Спальный сектор:

ул. Садовая, 100 Е,100 К, 100/2, 100, 100 И, 100 Д,

ул. Зеленая, 6/3,

ул. Штабная, 13,16.

Частный сектор:

ул. Садовая, 1/1, 1/3, 3/1, 75/5-75/7, 19/7,

ул. Челябинская, 21/1, 21/3, 5,

ул. Центральная, 4-18, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 22 А, 8/1,

ул. Зеленая, 1-7.

РП-23 (работы на ВЛ)

8 и 9 января с 10:00 до 18:00