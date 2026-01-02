У кого отключат свет в рождественскую неделю в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети на первую рабочую неделю 2026 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 5 по 9 января работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов про следующим адресам:
КТП- 066 (п. Киевский) (работы на ТП)
5 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- 2-й проезд Чапаева, 11/1-11/3, 14/1-14/4, 12/2-12/4, 13/8,13/9, 33/133/3, 35/4,37/2,
- ул. МК-27, 2-36, 4/1, 4/2, 12/8, 25/1-25/3, 35/3,
- ул. Космодемьянской, 35-68, 45/1-45/6,
- ул. Заря, 1-12,
- ул. Чапаева, 3/1-3/4, 5/2-5/6, 1-36,28/1, 28/2,
- ул. Чайкиной, 1-79, 15/1-15/13, 1/2-1/20, 2/2-2/17, 4/1-4/14,
- ул. Восточная, 3-9,
- ул. Матросова, 1-8,
- ул. Парковая, 1-9,
- ул. Короткая, 1-7.
КТП- ЗАГС (работы на КТП)
5 января с 10:00 до 17:00
- ЗАГС,
- магазин «Элина»,
- городской архив по ул. Каирбекова, 395 А.
ТП-415 (работы на ТП)
6 января с 10:00 до 18:00
- Школа № 115,
- школа-сад по ул. Гоголя, 146 А,
- магазин «Ханым»,
- «Байконур»,
- «Зоо-пульс»,
- ИП Мамедова,
- ИП Рак.
Спальный сектор:
- ул. Гоголя, 144, 146, 148,
- ул. Майлина, 13,
- ул. Дзержинского, 121.
ТП-251 (работы на ТП)
6 января с 10:00 до 18:00
- Детский сад «Аяна»,
- спорткомплекс «Казахстан»,
- ТОО «Тумар»,
- магазин «Пивной»,
- «Городок»,
- «Корзина KST»,
- ТОО «Alatau Storage»,
- «Царь пиво».
Спальный сектор:
- ул. Спортивная, 8, 10, 12, 27, 28, 29,
- ул. Центральная, 11,
- ул. Зеленая 23, 24, 25, 26.
Частный сектор:
- ул. Водяная, 2-4, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2,
- ул. Рудненская, 122-140, 2-19,
- ул. Штабная, 1-10, 3/1,3/2, 4/1, 4/2, 9/1,
- ул. Челябинская, 2-10,
- ул. Зеленая, 5-11 А,
- ул. Спортивная, 20/1,2 0/2.
ТП-253 (работы на ТП)
8 января с 10:00 до 18:00
- Детский сад «Мирель»,
- магазин по ул. Зеленой, 6/1.
Спальный сектор:
- ул. Садовая, 100 Е,100 К, 100/2, 100, 100 И, 100 Д,
- ул. Зеленая, 6/3,
- ул. Штабная, 13,16.
Частный сектор:
- ул. Садовая, 1/1, 1/3, 3/1, 75/5-75/7, 19/7,
- ул. Челябинская, 21/1, 21/3, 5,
- ул. Центральная, 4-18, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 22 А, 8/1,
- ул. Зеленая, 1-7.
РП-23 (работы на ВЛ)
8 и 9 января с 10:00 до 18:00
- ТОО «Вадисса М»,
- ТОО «Мибеко»,
- ТОО «Алтын Жол АБЗ»,
- ИП Савченко,
- ИП Бекиров,
- ИП Конев,
- ИП Цуроева,
- ИП Калоян,
- ЗАО НКО «АграрКредит».
