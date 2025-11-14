В первом полугодии 2025 года ветеринарная инспекция Федоровского района привлекла двух предпринимателей к административной ответственности за реализацию мясной продукции без разрешительных документов. Об этом журналистам сегодня, 14 ноября, сообщила пресс-служба Костанайской областной прокуратуры.

Убойный цех в Федоровском районе

Однако, как выяснила мобильная группа прокуратуры Федоровского района, получить эти документы было невозможно: единственный убойный цех в районе с 2020 года фактически простаивал.

- Предприятие остановило работу в период пандемии в 2020 году из-за введённых ограничений и накопленных кредитных обязательств, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. - Из-за отсутствия функционирующего цеха предприниматели не могли оформить необходимые ветеринарные документы - именно это и стало причиной нарушений.

По итогам проверки районная прокуратура обратилась в суд, где оба протокола о привлечении к административной ответственности были отменены. В итоге штрафовать предпринимателей в районе перестали, однако при повторении подобных ситуаций им рекомендуют обращаться в прокуратуру.

После вмешательства надзорного органа убойный цех получил весь пакет разрешительных документов для возобновления работы: ветеринарно-санитарное заключение, учётный номер, договоры на вывоз ТБО и сотрудничество с ветлабораторией.

Сейчас акимат района помогает предпринимателям в поиске потенциальных покупателей продукции для выхода на необходимые объемы.

- На протяжении многих лет в Федоровском районе существовала проблема с запуском убойного цеха и населению некуда было сдать своих сельхозживотных. Нужно было вести их в город - далеко от райцентра (с. Федоровка - "НГ"), - комментирует ситуацию один из директоров убойного цеха (семейный бизнес - "НГ") Алексей КИЦЕНКО. - Теперь все сельхозпоголовье и домашняя продукция реализуется на убойном цехе. Его мощность - более 150 тонн мяса в месяц, создано более 10 рабочих мест.

Кадры из видео