Сейчас на финишную прямую выходит станция, чьи ветрогенераторы можно видеть вдоль трассы на Федоровку. 7 из 16 уже смонтированы, для всех остальных залиты бетонные фундаменты. Ведется прокладка отсюда воздушной линии электропередачи к точке подключения - подстанции «Батыс». Это один из трех новых проектов, которые, по оценке акима области, «должны работать на энергетическую безопасность региона».

Ветрогенераторы все чаще вписываются в степной костанайский пейзаж

ВИЭ - в конкурентной среде

В Казахстане прошли времена, когда использование возобновляемых источников энергии было непривлекательным для бизнеса. В последние годы в этот сектор активно приходят инвесторы, в том числе иностранные. А право строить, в частности ветровые электростанции, компании получают на аукционах, куда выходят с предложениями цен, по которым готовы поставлять вырабатываемую энергию через расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ национальному оператору KEGOC. Аукционы проводятся на понижение тарифов.

Именно так ТОО «Universal Green Energy Construction» получило свой контракт на право построить ветроэлектростанцию на землях Майкольского сельского округа. Объект включает в себя 16 ветряков мощностью по 6,25 МВт каждый, повышающую подстанцию 110/36 к/В, линии электропередачи 110 кВ и 35 кВ. Установленная мощность станции - 100 МВт, выработка электроэнергии - 360 млн кВт/ч в год.

Тамерлан Разбеков (слева) рассказал, что собой представляет бизнес на ВИЭ

- Можно говорить о суммарной выработке, потому что здесь вообще-то два проекта по 50 МВт, - уточнил заместитель генерального директора ТОО «Universal Energy» Тамерлан РАЗБЕКОВ, - поэтому с нашей стороны и два заказчика: ТОО «Mars wind» и « Jupiter wind». Первое будет поставлять электроэнергию по тарифу 12,33 тенге за кВт/ч (без НДС), второе - 11,88 тенге. Подрядчик заверяет, что строительство рассчитывает завершить в декабре, но наш контрактный срок - март следующего года. Так что мы все-таки ориентируемся на весну.

Опоздания здесь дорого стоят. Государство не только не возвращает солидную финансовую гарантию, предоставленную компанией, но и весь контракт сгорает.

У предприятия это не первый опыт в Костанайской области. Ветровая станция недалеко от Заречного - это тоже они, просто в лице ТОО «Жел электрик». Там, правда, ветрогенераторы пониже, мощность поменьше.

На станции Марс-Юпитер высота ветряков - 115 м, диаметр ветроколеса - 180 м. Выработка энергии начинается при скорости ветра 3 м/сек, при 25 м/сек автоматически отключается. По словам сотрудников компании, везти такую штуку приходится на четырех фурах, но собирать на месте несложно. Говорят, при хорошей погоде хватает трех дней. Все оборудование произведено в Китае, кран, который поднимает ветрогенератор при установке, - тоже.

- Знаю, что была идея наладить производство ветряков в Казахстане, но рынок маленький, и это не выглядит перспективным с точки зрения бизнеса, - поделился мнением Разбеков.

Про дефицит и профицит

Журналисты, которые вели с ним беседы, ожидая визита на стройплощадку акима области, признались, что о размерах упомянутого рынка имеют смутное представление. Более того, он кажется бездонным, ведь без конца слышатся сетования на то, что электроэнергии во многих регионах страны не хватает и что выработку ее с использованием ветра, солнца, воды государство считает актуальным вопросом. Оно стимулирует предпринимателей инвестировать в этот сектор? Средства, кстати, немалые. 38 млрд тенге собственных денег, например, Universal Energy вложило только в станцию Марс-Юпитер. А уже выиграны аукционы на строительство ТОО «Kaindy Energy» ветровой электростанции неподалеку от Рудного, в Ждановском сельском округе, с инвестициями около 38 млрд тенге и ТОО «Turan wind Energy» на землях районов Б. Майлина и Федоровского с финансированием около 468 млрд тенге. На каких же условиях бизнес рискует делать такие вложения, задали вопрос Тамерлану Разбекову.

- Важнейший стимул - обеспечение государством устойчивого спроса на производимую нами энергию в течение 20 лет, - ответил он, - и это шикарные условия. Конечно, нам хотелось бы тарифов повыше, но это рынок. И все равно в течение 8-9 лет вложения в проект возвращаются.

Больше никаких бонусов государство инвесторам в этой сфере не предоставляет. Никакого подведения инфраструктуры. И право аренды земель они сами выкупают у хозяйствующих субъектов. Кстати, в Костанайской области, где все распахано под посевы или отведено под пастбища, это совсем не просто.

Но главные риски бизнес на ВИЭ, да и не только он, видит в другом.

- Есть опасения со стороны АО KEGOC, что к 2030 году у нас будет большой профицит производимой энергии, - поделился довольно неожиданной новостью Разбеков, - потребление не будет за ним успевать. Нам говорят: ожидайте, что будем вас со временем ограничивать, при этом мы и сейчас не можем в общую энергосистему сверх установленной мощности поставлять. Одним словом, нужно, чтобы в стране экономика развивалась, производство росло, которому нужна энергия. Ну и впредь, думаю, государство от стимулирования в нашей сфере будет отходить. В моем понимании - лет через десять это закончится. В принципе, это нормальный ход событий. С точки зрения нас, как инвесторов, профицит - это большие риски. Но с другой стороны без энергии не будет развития в стране. Когда нет энергии, что обсуждать?

Еще 160 ветряков

Но пока Костанайская область нуждается в проектах ВИЭ.

За дверью - помещение с лифтом, пультом управления, лестницей, ведущей к гондоле с генератором

- Мы довольно большое количество электроэнергии закупаем из других регионов, для нашей экономической безопасности важно наращивать выработку собственной, - подчеркнул приехавший на ветростанцию аким области Кумар АКСАКАЛОВ, - с вводом проектов Universal Energy выработка ее увеличится в 10 раз.

До октября 2029 года у нас должна быть построена станция с установленной мощностью 1 000 МВт, общая выработка в год - 3,8 млрд кВт/ч. В сфере зеленой энергетики региона это если не крутой проект, то отличающийся от предыдущих. Аукцион проходил в апреле 2025 года. Впервые на станции такой мощности. Прежде проекты ВИЭ мощностью 1 ГВт начинали действовать только в рамках двусторонних межправительственных соглашений.

В аукционе с предельной ценой 22,68 тенге за кВт/ч участвовало четыре компании, сделавшие 20 предложений. Победило ТОО «Turan Wind Energy» с аукционной ценой-– 18,72 тенге за кВт/ч (без НДС). С этим товариществом аффилированы ТОО, которые сегодня работают в Костанайской области.

По данным открытых источников, совладельцами Turan Wind Energy являются экс-глава Нацбанка РК Ораз Жандосов, сингапурская компания Universal International Engineering Holding PTE LTD.

Но прикладной интерес этого проекта состоит в том, что впервые у нас должна быть построена станция, которая будет не сразу выдавать весь объем энергии в сеть, а накапливать 600 МВт в двух батареях, чтобы вливать эти объемы в часы вечернего и утреннего максимума. Реализация проекта разделена на три этапа, по первому с землей уже определились, по следующим - ведутся переговоры. Должно быть установлено 160 ветрогенераторов мощностью 6,25 МВт каждый, то есть таких же, как сейчас по федоровской трассе.

Ну и о насущном. Электроэнергия, вырабатываемая с помощью костанайского ветра, хоть и является поводом для инвестиционного удовлетворения региона, но не предназначена конкретно для Заречного, Майколя, Ждановки. Это как со взносами в фонд медицинского страхования: поступают в общую республиканскую кассу, а оттуда распределяются.

Много или мало киловатт производят компании, используя возобновляемые источники энергии? По итогам 2024 года все они вместе поставили на рынок РК примерно 6,7 млрд кВтч, что составляет около 7% от общей выработки электроэнергии в республике. Казахстан планирует довести долю такой зеленой энергии к 2030 году до 15%. Однако председатель правления АО KEGOC Наби АЙТЖАНОВ считает, что этот показатель в 2030 году может достичь уже 34%.

Фото Галины КАТКОВОЙ