Оденем «голые» трубы: Нерабочая обшивка на ул. Рабочая
Диас СУЛЕЙМЕН
«НГ» открывает очередной сезон акции, в которой вы присылаете фото неизолированных участков теплотрасс и их адреса, а мы их публикуем и проверяем.
Чем ближе к последнему подъезду, тем хуже состояние обшивки
Неизолированный участок теплотрассы с наружной стороны дома № 168 по ул. Рабочая увидел корреспондент «НГ». Если идти по направлению от последнего подъезда к первому, трубы все более и более ободранные. Сначала обшивка просто местами расходится, не оголяя теплотрассу до металла, но у первого подъезда изоляции уже нет и видна сама труба.
Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА
Присоединяйтесь!
Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7 747 907 5792, по адресу ng@ng.kz.
Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!
