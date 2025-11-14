«НГ» открывает очередной сезон акции, в которой вы присылаете фото неизолированных участков теплотрасс и их адреса, а мы их публикуем и проверяем.

Чем ближе к последнему подъезду, тем хуже состояние обшивки

Неизолированный участок теплотрассы с наружной стороны дома № 168 по ул. Рабочая увидел корреспондент «НГ». Если идти по направлению от последнего подъезда к первому, трубы все более и более ободранные. Сначала обшивка просто местами расходится, не оголяя теплотрассу до металла, но у первого подъезда изоляции уже нет и видна сама труба.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7 747 907 5792, по адресу ng@ng.kz.

Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!