В Казахстане планируют изменить процедуру получения красивых номеров, чтобы не возникало ажиотажа. Подробности рассказали сегодня на брифинге в правительстве, передаёт Tengri Auto.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Что произошло

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин сообщил, что массовые скопления людей в специализированных центрах обслуживания населения в последние дни были связаны сразу с несколькими факторами: длительными праздничными выходными, во время которых спецЦОНы не работали, а также запуском нового сервиса по выбору красивых номеров.

"Да, действительно, такие ситуации возникают не только при запуске новых услуг. После длинных праздников всегда наблюдаются скопления людей. В том числе был запущен сервис по выбору красивых и зеркальных номеров. По стране подано порядка 11 тысяч заявлений", – отметил Коняшкин.

Он подчеркнул, что ведомство увеличило количество операторов, работающих по данной услуге в спецЦОНах, и теперь массовых скоплений не ожидается.

"Понятно, что в течение одного-двух дней ажиотаж может сохраняться, но мы планируем уже на этой неделе запустить возможность выбора красивых номеров в онлайн-формате через мобильное приложение eGov. Параллельно коллеги из "Правительства для граждан" также запускают цифровой сервис", – рассказал первый вице-министр.

Отвечая на вопрос о готовности системы к такому наплыву заявителей, Коняшкин отметил, что не считает ситуацию критичной.

"Я не скажу, что мы не были готовы технически или морально. Напротив, именно в такие моменты ценность онлайн-сервисов становится очевидной. Мы оперативно перераспределяем операторов, увеличиваем их количество и максимально быстро реагируем на возникающие скопления", – подчеркнул он.

Контекст

5 января в спецЦОНах Казахстана возник повышенный спрос в связи с внедрением новой услуги по выбору государственного регистрационного номера автомобиля.

Казахстанцы теперь сами смогут выбрать госномер с цифровыми и буквенными обозначениями. Поправки вступили в силу с 1 января 2026 года.

Ранее в Комитете административной полиции сообщили, что с 1 января 2026 года появится опция — выбрать абсолютно любую комбинацию цифр и букв. Например, 123AZA01, 321ERA02, 069ARA03 и так далее. Эта услуга обойдётся в 10 МРП, то есть 43 250 тенге.

Однако номера "элитной" серии - такие как 001, 002, 212, 333, 777, а также номера с одинаковым буквенным сочетанием не попадают в эту категорию.