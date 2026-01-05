С 5 января 2026 года в Казахстане стартовала новая услуга, вызвавшая настоящий ажиотаж среди автолюбителей. Возможность самостоятельно конструировать буквенно-цифровые комбинации на госномерах спровоцировала километровые очереди и жаркие дискуссии в социальных сетях. Корреспондент inbusiness.kz разбирался, что изменилось в регламенте, сколько стоит "индивидуальность" и почему цифровизация пока не спасает от живых очередей.

"Аншлаг" в спецЦонах

Утро первого рабочего понедельника 2026 года для сотрудников СпецЦОНов (особенно в Алматы и Астане) началось не с кофе, а с осады. Тысячи граждан устремились в центры обслуживания населения, чтобы первыми воспользоваться правом выбора "красивого" номера по новым правилам.

Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами переполненных залов.

"В СпецЦОНе (Алматы) сегодня просто аншлаг. Мы были там уже к 9 утра, но номер, который я хотела, все равно ушел", — сокрушается пользовательница Nargiiz.yees, публикуя фотографию плотной толпы.

Суть реформы: от "блата" к легальному конструктору

До 5 января 2026 года рынок так называемых VIP-номеров был строго регламентирован: существовал перечень номеров "повышенного спроса" (зеркальные, одинаковые цифры типа 777, 001 и т.д.), которые продавались по фиксированным высоким тарифам. Все остальные комбинации выдавались системой в случайном порядке.

Теперь же ситуация кардинально изменилась. Автовладельцы получили право выбирать любое сочетание цифр и букв из доступных в базе (за исключением зарезервированных государственных серий). Это позволяет закрепить на бампере свои инициалы, аббревиатуру имени или значимую дату.

Стоимость услуги варьируется в зависимости от категории номера. Базовые ставки за выбор цифрового или буквенного обозначения составляют 10 МРП (39 320 тенге) или 15 МРП (58 980 тенге). Однако за комбинации повышенного спроса (легендарные "три семерки" или зеркальные числа) по-прежнему придется платить по отдельному, гораздо более высокому прейскуранту.

"Теперь можно любую вариацию цифр и букв, например, имя. Главное, чтобы три одинаковых буквы не было — тогда это уже VIP идет", — разъясняют нюансы осведомленные пользователи в комментариях.

Реакция общества на нововведение оказалась полярной. Одни радуются возможности персонализации. Другая часть аудитории настроена скептически, указывая на то, что приоритеты сограждан вызывают вопросы.

Квест в оффлайне: почему не работает eGov?

Несмотря на курс на тотальную цифровизацию, получить заветный номер, не вставая с дивана, пока невозможно. Как говорят автовладельцы, онлайн-покупка на данный момент недоступна.

Опытные пользователи, уже прошедшие "квест", составили для соотечественников своеобразную инструкцию по выживанию в очередях:

1. Бронирование: Необходимо скачать приложение ЦОН, так как очередь в автоЦОНах теперь электронная.

2. Сегментация: Потоки людей разделены. Если вас интересуют "простые" красивые номера (например, серия 025 или 790), вы берете талон к обычному менеджеру по регистрации ТС.

3. VIP-сектор: Желающим приобрести элитные комбинации (505, 777) предстоит сначала узнать стоимость, оплатить госпошлину в отделении и только потом встать в живую очередь к профильному менеджеру.