Премьер-министр Олжас Бектенов раздал поручения министрам и своим заместителям после обширного интервью Президента, в котором были затронуты вопросы развития экономики Казахстана и ряда конкретных отраслей, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz

Заседание правительства во вторник началось с речи Бектенова, в которой он дал конкретные поручения главам Минсельхоза, Минтуризма, МВД и других ведомств. Поручения последовали после интервью Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan, в котором он говорил о налоговой реформе, развитии туризма, ситуации на дорогах и многом другом.

"Хочу подчеркнуть, что в целом программное интервью Президента ставит перед нами задачи на ближайшую перспективу. Всем центральным и местным государственным органам, национальным компаниям необходимо приложить все усилия для их успешной реализации. Надо переходить от слов к делу", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер призвал подходить к решению вопросов прагматично, максимально экономить бюджетные средства и дать конкретный результат.

"Отчёты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это всё просто слова. Если не можете работать по-новому, говорите открыто, мы будем решать эти вопросы. Поручаю своим заместителям координировать работу по исполнению поручений Президента по своим направлениям", - сказал Бектенов.