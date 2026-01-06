В Казахстане запретили ввоз и продажу ряда марок черного чая, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Фото:depositphotos.com

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач 5 января. Решение принято по итогам контрольных закупок и санитарно-эпидемиологической экспертизы. Проверки выявили факты производства и продажи черного чая с пищевыми красителями, использование которых запрещено действующими нормативами.

Запрещенные добавки и нарушения маркировки

В составе продукции были обнаружены красители желтый "солнечный закат" (E110), тартразин (E102) и понсо 4R (E124). Эти вещества не допускаются к применению в чае в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Кроме того, на упаковках чая указаны недействительные адреса производства и расфасовки. Это свидетельствует об отсутствии разрешительных документов на ведение деятельности, что было установлено в ходе санитарно-эпидемиологических расследований.

Какие марки чая попали под запрет

В связи с выявленными нарушениями введен запрет на ввоз и реализацию следующих наименований черного чая:

"Апамның шәйі Premium gold", Al-Hayat Golg, "БАЛҚИЯ Premium Gold" — производитель ТОО Orda Trade Astana (Алматинская область);

Sultan Suleyman, Pakistan tea — производитель ТОО Real Trade Astana (Астана);

"БАЛҚИЯ Premium gold" — производитель ИП "Аль-Хадия" (Алматы);

Aje Onim — производитель ИП "Орда Чай" (Алматы) по заказу ТОО "Кальций";

Al-Hayat Golg — производитель Empire KENIY E.P.Z. Limited (Алматинская область);

Al-Jannat Premium — производитель ИП Ferdaus (Алматы);

Alfarah — производитель не указан на упаковке.

Санитарные службы призывают казахстанцев обращать внимание на маркировку и происхождение продукции, а предпринимателей — строго соблюдать требования законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.