Машинист скреперной лебедки пострадал от взрыва в шахте Рудного
Андрей СКИБА
6 января 2026, 09:11 | Происшествия
О происшествии сообщает портал iagorod.kz. По запросу журналистов происшествие прокомментировали в Службе по корпоративным коммуникациям ССГПО:
Изображение сгенерировано с помощью нейросети
«При выполнении работ по ликвидации зависания негабаритных кусков руды в дучке с применением взрывчатых материалов машинист скреперной лебедки шахты «Соколовская» АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) получил травму в результате неконтролируемого взрыва. Пострадавшему оказывается медицинская помощь в городской больнице. По факту случившегося проводится расследование».
По предварительной информации машинист 1970 г.р. Стаж работы - 25 лет. Происшествие случилось 5 января в 12 часу дня.
