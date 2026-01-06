О происшествии сообщает портал iagorod.kz. По запросу журналистов происшествие прокомментировали в Службе по корпоративным коммуникациям ССГПО:

Изображение сгенерировано с помощью нейросети

«При выполнении работ по ликвидации зависания негабаритных кусков руды в дучке с применением взрывчатых материалов машинист скреперной лебедки шахты «Соколовская» АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) получил травму в результате неконтролируемого взрыва. Пострадавшему оказывается медицинская помощь в городской больнице. По факту случившегося проводится расследование».

По предварительной информации машинист 1970 г.р. Стаж работы - 25 лет. Происшествие случилось 5 января в 12 часу дня.