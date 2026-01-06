Центры обслуживания населения в Казахстане будут переформированы в цифровые офисы, похожие на Apple Store. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По его словам, ежегодно казахстанцы посещают ЦОНы около 15 миллионов раз, при этом 80 процентов всего потока приходится всего на 10 самых популярных государственных услуг.

"В прошлом году мы начали полную оцифровку этих услуг. Некоторые из них уже переведены в безальтернативный онлайн-формат. В результате мы наблюдаем стремительное снижение посещаемости центров обслуживания населения. В этой связи ЦОНы планируется трансформировать в цифровые офисы населения, где граждане будут получать услуги в режиме самообслуживания – по принципу сервисных зон Apple Store", – сообщил Мадиев на заседании правительства.

Министр отметил, что акиматам необходимо обеспечить соответствующее техническое оснащение таких офисов.

"Комфортный цифровой офис населения должен стать визитной карточкой акимата для граждан", – подчеркнул он.

Таким образом ЦОНы хотят уйти от формата "окно — очередь — бумага". Их планируют превратить в цифровые офисы, где человек сам получает услуги через компьютеры и терминалы, а сотрудники не принимают документы, а помогают и подсказывают.

Мадиев также сообщил, что развитие искусственного интеллекта существенно упростит способы оказания государственных услуг для граждан и бизнеса.

По его словам, Министерством искусственного интеллекта разработана и уже тестируется мультиагентная платформа AlemGPT, которая позволит получать государственные услуги полного цикла на одной платформе – от начала до конечного результата.

Слайд из доклада Жаслана Мадиева

"Речь идет о принципиально новом подходе, когда гражданину или бизнесу не нужно переходить между разными сервисами. Вся цепочка оказания услуги будет выстроена в рамках одной платформы. AlemGPT планируется развить до уровня полноценного ИИ-помощника", – отметил Мадиев.

Судя по представленному слайду, министерство готовит переход от привычной навигации по сайту eGov к диалоговому формату. Предполагается, что казахстанцы будут взаимодействовать с госсервисами через AlemGPT в режиме переписки — по принципу чат-бота, похожего на ChatGPT. В таком формате пользователь не ищет нужную услугу вручную, а описывает свою ситуацию текстом, после чего система подсказывает, какие госуслуги доступны, и помогает оформить их онлайн.