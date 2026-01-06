В пресс-службе управления здравоохранения акимата Костанайской области порталу iagorod.kz сообщили, что пациент 1970 года рождения, пострадавший 5 января «в результате производственного инцидента» на шахте «Соколовская», был прооперирован. Сегодня, 6 января, его состояние оценивается как тяжелое. Гемодинамические показатели стабильны, отмечается восстановление сознания.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ситуация находится на контроле управления здравоохранения акимата Костанайской области», - отметили в облздраве.

Напомним, что вчера машинист скреперной лебедки шахты «Соколовская» получил травмы при неконтролируемом взрыве: проводились работы по ликвидации зависания негабаритных кусков руды в дучке с применением взрывчатых материалов.

«Пострадавший оперативно поднят сотрудниками шахты на поверхность и госпитализирован в медицинское учреждение. По информации ССГПО, на деятельность шахты происшествие не повлияло, работы ведутся в штатном режиме. Будет создана комиссия для расследования аварии. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», - прокомментировали в ДЧС Костанайской области, отвечая на запрос портала iagorod.kz.