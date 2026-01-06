Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску гр. Ч. к ИП Б. о взыскании утраченного заработка и возмещении морального вреда, сообщает пресс-служба госоргана. В июне 2025 года истец при выполнении погрузочных работ на объекте получил телесные повреждения из-за падения мешков с мукой общим весом около одной тонны.

Иллюстративное фото из открытых источников

По заключению судебно- медицинского эксперта у гр.Ч. имеются телесные повреждения и квалифицируются в совокупности как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.



Ответчик пояснил, что навещал истца в больнице, добровольно помогал материально и после несчастного случая выплатил 520 000 тенге.



Тем не менее, как заявили в пресс-службе госоргана, основываясь на нормативном постановлении Верховного Суда, право на возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья, имеют потерпевшие, полностью или частично утратившие профессиональную трудоспособность, а при отсутствии ее - общей трудоспособности. В суде же оказалось невозможным установить степень утраты общей или профессиональной трудоспособности, а также срок его утраты: нужные медицинские документы (заключение экспертизы), подтверждающие эти обстоятельства, суду не представлены.

Кроме того, истец подтвердил, что после выхода из больницы работал грузчиком на мельнице, что без соответствующих доказательств ставит под сомнение утрату трудоспособности. В этой связи судом отказано в удовлетворении требований о взыскании утраченного заработка в сумме 2 000 000 тенге.



По требованию истца о возмещении морального вреда, говорится в официальном сообщении, установлена причинно-следственная связь между действиями работодателя, выразившиеся в нарушении правил безопасности, охраны труда и наступившими последствиями для истца в виде причинения тяжкого вреда здоровью, установленными актом специального расследования, заключением судебно-медицинской экспертизы.



Иск гр.Ч. удовлетворили частично. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге, а также судебные расходы.



Решение суда не вступило в законную силу.