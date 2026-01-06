Откуда взялись «два Рождества»?

Этот краткий исторический экскурс - пролог к главному вопросу: что важнее – когда праздновать или как? И чтó именно?

А началось всё так: в 45-46 гг. до н.э. консул и диктатор Гай Юлий Цезарь решил исправить неточный старый римский календарь. Его календарь установил год из 365 дней с високосным каждые 4 года и закрепил 1 января как новолетие.

Этот календарь был достаточно точным для своей эпохи, но со временем обнаружилась погрешность: он отставал от астрономического движения Земли примерно на 11 минут в год. В 1582 году Римский Папа Григорий XIII решил исправить ошибки, которые сдвигали дату весеннего равноденствия – она была важна для расчёта дня Пасхи. Католики перешли на новый стиль сразу, а многие прочие христиане начали сопротивляться: «Лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с Римом» - утверждали, между прочим, европейские протестанты.

Но со временем все страны выбрали новый стиль. Все страны, но не все церкви.

В Константино-Еленинском храме Костаная 6 января 2026 г. / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Таким образом, Рождество 25 декабря (отмечает весь мир) и 7 января (Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская, Македонская православные церкви и Афонские монастыри) - это не два разных праздника, а один и тот же по разным системам летоисчисления.

Фото информационного отдела Костанайской епархии РПЦ

Миллионы верующих по всему миру отмечают Рождество Христово 25 декабря. Но для тех, кто придерживается старого календаря, этот день остаётся живым свидетельством сохранения религиозных традиций и уважения к истории своей церкви.

«Важнее, чтó именно мы празднуем, и что делаем в этот день», - говорят священники.

Фото информационного отдела Костанайской епархии РПЦ

Между Вифлеемской звездой и экранами гаджетов

Православная литургия создаёт возвышенный настрой, при котором имеют значение многие, как сказали бы, мелочи: облачения священников, поклоны, каждения и ектении. Но мне показалось, что утром 6 января в Константино-Еленинском храме Костаная витало неизъяснимое торжество и радость, создаваемые именно этими деталями. Чувство, которое никогда не возникнет, скажет, при просмотре видео или картинок в гаджетах.

- Уже восемь лет, как я пришла в храм, - рассказывает прихожанка Анна САЛАВАТОВА, - я провожу эти дни в церкви. Мы обязательно бываем на на всенощном бдении и на литургии в саму ночь праздника.

У входа в храм установили особое украшение – миниатюрный макет места, где родился Иисус. Фигурки делали прихожане.

Отец Геннадий у главного украшения Рождества - вертепа / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Рождественский Сочельник посвящён истории, которая предшествовала пришествию в мир Спасителя, - объясняет мне секретарь Костанайской епархии иеромонах Геннадий (БУРДЮЖА). - Священные тексты, которые читаются в этот день, напоминают о том, что Христос пришёл не как великий царь или мудрец, а произошёл из совсем небогатой семьи. И родился Он не в каких-то палатах, а в вертепе – укромном пастушеском месте. То есть Он явился на Землю не чтобы повелевать народами, но дабы спасти каждого человека по Своей великой любви. Не только тех, кто жил 2 000 лет назад, но и нас, людей 21 века, существующих в другой цивилизации. Поэтому сегодняшние богослужения помогают нам вникнуть, понять историю самого праздника, чтобы мы были подготовлены к этому событию.

Сочельник, сочиво и добрые традиции

В этот же день 6 января после литургии прихожанам в храме раздавали традиционное рождественское блюдо – сочиво (варёная пшеница с цукатами и сухофруктами). Название Сочельник, как объяснил отец Геннадий, как раз и происходит от слова «сочиво».

Рождественский концерт готовят воспитанники воскресных школ /Фото информационного отдела Костанайской епархии РПЦ

- Мы знаем, что если у кого-то день рождения, то мы ставим на стол какое-то праздничное блюдо. Сочиво – это, наверное, традиция наших северных краёв, тем более что мы – житница Казахстана. Ведь блюдо делается из пшеницы, и там ещё много мёда, разных вкусностей и орешков. То есть это постное праздничное угощение для тех людей, которые в Сочельник находятся в храме. Потому что по многовековой традиции принято держать строгий пост - то есть не вкушать до первой звезды. Но мы живём в городском темпе, и может уже не быть сил, поэтому церковь предлагает нам такое угощение, чтобы мы восполнили их.

- У нас мама всегда готовила сочиво, - вспоминает прихожанка Надежда ГОРБАТЕНКОВА, - потом мы ходили к крёстному и относили это блюдо им в подарок, а они что-нибудь дарили нам в ответ. И в этот раз мы соберёмся вместе.

- В первую очередь Рождество Христово – это радость, - продолжает отец Геннадий. - По традиции, по обычаям это день семейный, когда родители вместе с детьми, с бабушками и дедушками начинают с храма Божия, принося свои дары благодарности и любви к рождённому Младенцу. Дальше празднование должно проходить в семейном кругу. Очень важно, потому что когда мы все собираемся воедино в семье, то и Младенец Христос находится среди нас. Есть ещё добрый обычай, когда в этот день ходят друг другу в гости крёстные к крестникам или наоборот.

Фото информационного отдела Костанайской епархии РПЦ

Фото информационного отдела Костанайской епархии РПЦ

Празднование Рождества Христова продолжится Святками – временем между Рождеством и Крещением Господним, когда православные восхваляют в песнопениях и колядках родившегося Спасителя.

Фото информационного отдела Костанайской епархии РПЦ

Учащиеся воскресных школ сами готовят концерты и спектакли – так будет и в этом году 11 января: в актовом зале храма Святителя Николая пройдёт театрализованное костюмированное представление со стихами, песнями и сценками, где примут участие ребята из Православного молодёжного движения и воскресной школы Свято-Никольского храма.

Фото информационного отдела Костанайской епархии РПЦ