Нефтяной рынок замер в ожидании. Аналитики пытаются оценить международные последствия ситуации в Венесуэле. Эксперты отмечают: если планы США осуществятся и они начнут добывать большой объём нефти в Венесуэле, чтобы затем направлять её на рынок, цены на "чёрное золото" могут резко рухнуть. Падение нефтяных котировок неизбежно отразится на состоянии экономики и национальной валюты Казахстана, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото Depositphotos

Американская валюта накануне показала рост. Доллар продают по 513-516 тенге. Эксперты отметили, что сейчас на курс почти не влияют никакие факторы, кроме стоимости нефти. Цена Brent составляет около 61 доллара за баррель. Рынок остаётся стабильным, но в долгосрочной перспективе на цены может повлиять напряжённость между США и Венесуэлой. В краткосрочном периоде серьёзного эффекта аналитики не ожидают.



"Речь может идти, наверное, о годах. Может через год уже какой-то будет эффект. А пока ещё здесь такого прямого влияния ожидать не приходится. Конечно, на долгосрочные инвестиции это повлияет, то есть можно ожидать, что мировые цены на нефть будут снижаться", – отметил директор "Улагат консалтинг групп" Марат Каирленов.



Эксперты пояснили, что Пермский бассейн в США, который является основой американской нефтегазовой отрасли, постепенно исчерпывается. При этом Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти, больше, чем у Саудовской Аравии. Ранее добыча достигала 2,5 млн баррелей в сутки, но инфраструктура пришла в упадок. Её восстановление займёт время, однако в перспективе рост добычи может привести к снижению мировых цен на нефть.



"Если объёмы добычи начнут расти и Штаты на рынок нефти будут выкидывать всё больше и больше нефти, в том числе и из Венесуэлы, то цены на нефть, я боюсь, на отметке в 60 долларов за баррель не удержатся. Самый базовый прогноз – цены на нефть упадут до 50 долларов за баррель. А негативный прогноз предполагает, что нефть может упасть до 40 долларов за баррель, а может быть даже и ниже", – поделился мнением финансовый аналитик Арман Бейсембаев.



Падение цен на нефть напрямую отражается на валютных курсах: на рубле – из-за сокращения валютной выручки, а затем и на тенге, через торговые связи и нефтяной фактор. Теоретически ситуацию могла бы скорректировать ОПЕК, однако, по словам экспертов, в прошлом году организация продолжала наращивать добычу, действуя вопреки собственным интересам. Казахстан продолжает отстаивать свои интересы на местных месторождениях: Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке.

При этом сохраняются и текущие риски. Проблемы из-за атак на КТК уже привели к снижению объёмов перекачки нефти. Эксперты не исключают, что подобные инциденты могут продолжиться, в том числе в отношении нефтетанкеров.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле. Президента Николаса Мадуро вывезли из страны, ему предъявили обвинения в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств. Глава США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла находится под его контролем.







