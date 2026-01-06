25 человек эвакуировали во время пожара из многоэтажки в Костанае
Андрей СКИБА
6 января 2026, 11:21 | Происшествия
Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме по улице Касымханова.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, очаг пожара находился в одной из квартир на шестом этаже. Горела мебель. Спасатели сразу приступили к разведке и эвакуации жильцов.
По лестничному маршу из подъезда были выведены 25 человек, в том числе шестеро детей. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать на небольшой площади.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Кадр из видео
