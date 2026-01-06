Новости

25 человек эвакуировали во время пожара из многоэтажки в Костанае

Андрей СКИБА

6 января 2026, 11:21 |  Происшествия

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме по улице Касымханова.



Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, очаг пожара находился в одной из квартир на шестом этаже. Горела мебель. Спасатели сразу приступили к разведке и эвакуации жильцов.


По лестничному маршу из подъезда были выведены 25 человек, в том числе шестеро детей. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать на небольшой площади.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Кадр из видео