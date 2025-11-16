Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский вечером 9 ноября исполнили самые популярные песни группы: "Я устал", "Ты так красива", "Белая стрекоза любви", "Он рядом" и "Санта Лючия". Корреспондент "НГ" посмотрел концерт, пообщался со зрителями и организатором (костанайское агентство Eventuskaz).

Слева направо: Константин Боровский, Антон Савлепов и Никита Горюк

Согласно сайту wikipedia.org, после 24 февраля 2022 года все русскоязычные клипы на официальном YouTube-канале Quest Pistols были скрыты. В том же году группа выпустила сингл «Ти неймовірна». Сейчас коллектив выпускает новые песни на украинском языке.

Выступления группы в Костанае ждали ещё с лета: тогда акимат города отказал в согласовании, сославшись на "результаты мониторинга социальных сетей группы". Но в итоге удалось добиться разрешения. В частности, из-за резонанса в СМИ и соцсетях. И вечером 9 ноября в ДК «Орион», по данным организатора, собралось более 600 человек.

Константин Боровский среди зрителей VIP-зоны

Как и на прошлогоднем концерте рэп-группы "Каста" (также организованном Eventuskaz), зал разделили на два сектора: танцпол и VIP-зону.

- С этой песни у нас всё началось, - сказал позже Антон Савлепов.

По информации wikipedia.org, группа берёт своё начало из танцевального балета Quest, участники которого решили попробовать себя в амплуа поп-звёзд. В 2007 году они выступили в реалити-шоу «Шанс» и записали кавер на песню «Long and Lonesome Road» группы Shocking Blue под названием «Я устал». Первое выступление 1 апреля 2007 года сделало Quest Pistols знаменитыми - за песню телезрители отдали 60 тысяч голосов. В мае того же года вышел клип, сразу попавший в ротацию музыкальных телеканалов.

Антон напомнил, что один из хитов - "Разные" - получил второе рождение и стал популярным в TikTok благодаря тренду, созданному на казахстанской девушкой по имени Сулу на основе этой песни. Как сообщают СМИ, после появление тренда он сообщил, что группа выпустит украинскую версию песни - "Різні". И обещание сдержал. Но на концерте в Костанае ее не исполняли.

Публика подпевала каждой песне, а во время хита «Ты так красива» музыканты раздавали зрительницам красные розы. Никита Горюк делал это. держа цветок в зубах.

Продолжая удивлять фанатов, он надел казахский национальный головной убор.

А во время исполнения "Белой стрекозы" музыканты вывезли на сцену тележку с туалетной бумагой и стали кидать её в зрителей, либо передавали в первые ряды и просили кинуть назад.

В конце выступления группы Горюк вновь устроил перформанс - надел маску Пикачу, героя аниме и манги "Покемон".

Концерт длилсяь полтора часа. Завершили его под бурные аплодисменты песней «Санта Лючия», которую зал пел хором вместе с артистами. После финала музыканты поблагодарили зрителей и под бурные апплодисменты покинули сцену.

Политические заявления и лозунги со сцены не прозвучали.

Перед костанайским концертом группа выступила в Караганде с аншлагом. Концерт в Уральске, по словам организаторов, пришлось перенести из-за технических причин.

Жительница Костаная Светлана подарила музыкантам красные розы и... получила от них абсолютно такой же подарок.

- Песни Quest Pistols я слушаю ещё с их появления - с 2007 года, - рассказала она "НГ". - Я их преданная фанатка и очень удивилась, когда узнала, что они приехали в Костанай. У меня нет какой-то одной любимой песни - они все по-своему хороши. Но, конечно, запали в сердце "Я устал" и "Ты так красива". Также мне нравятся песни "Дни гламура" , "Для тебя" и "Забудем всё". Так же надеялась на их концерте услышать такие песни как: "После дождя", "Жаркие танцы", "Электрические провода" и "До новой встречи", но они, к сожалению, не прозвучали.

- Кто больше всего нравится из трио?

- Мне очень нравится Антон. У меня даже раньше в «ВКонтакте» была указана фамилия - Савлепова. Так же не могу не выделить Никиту - он очень обаятельный, милый и притягательный (зажигалочка группы), в нем есть неподдельная искренность, которая чувствуется с первых секунд. Вообще, их трио очень дополняет друг друга, их энергия переплетается воедино, создавая неповторимую атмосферу и особую химию, что передается не только на сцене, но даже через экран. Они очень харизматичны! Обожаю каждого.

- Какие эмоции после концерта?

- Крайне положительные. Я очень рада. Получила от них цветочек и туалетную бумагу (смеётся). Они даже подписали открытку. Артисты открытые и не боятся публики - выходят и контактируют. Видела, что костанайцам очень понравился концерт. Больше всего мне запомнилось, как они спели "Ты так красива" и "Белая стрекоза любви". Очень эмоционально.

Поделился своим мнением и гражданский активист Сергей ЗИНЧЕНКО.

Фото из личного архива Сергея

- Quest Pistols - группа нулевых, моих студенческих лет. Я их слушаю где-то с 2007 года. С тех пор эти хиты на протяжении жизни со мной, - рассказал он. - Бурю оваций у меня вызвали "Белая стрекоза любви" и "Ты так красива". Понравилось, что их исполняли несколько раз. Ребята выступили достойно, выложились на 100 процентов! Уважаю каждого.

Сергею понравилось, что исполнители спускались со сцены к фанатам, активно общались с ними:

- Кто-то даже меня по плечу похлопал. Я был приятно удивлён. Возможно, моя футболка привлекла внимание. Я думаю, зал был полностью заполнен, эмоции зашкаливали!

- Как вы относитесь к тому, что власти изначально не согласовали проведение концерта в Костанае?

- Я поддерживаю пацифистов - тех, кто выступает против войны. Она ничего хорошего никому никогда не приносила. Страдает бюджет и экономика, страдают семьи. Надеюсь, что в нашем городе продолжится тенденция проводить концерты исполнителей, которые выступают против войны, либо придерживаются нейтралитета.

Директор агентства Eventuskaz Руслан КУНТУАРОВ подвел итоги гастролей:

- Мы долго добивались этого, шли через тернии к звёздам. К сожалению, в других городах не получилось сделать так, как хотел, и были шероховатости в организации. В Караганде нам пришлось перенести площадку за пять часов до начала концерта - проблема в том, что я занимался организацией онлайн и физически не мог приехать и посмотреть условия. Когда я всё же приехал, то понял, что совесть не позволит провести здесь концерт: там ремонтировали фасад здания, был строительный мусор и пыль, не было возможности организовать гримёрку. Я рад, что в Костанае всё прошло без сучка и задоринки.

Русланрешил организовать концерт Quest Pistols в Костанае, потому-что это любимая группа его жены.

- У вас уже были проблемы с согласованием концерта. Не боялись, что концерт всё же отменят, например, "отключат свет", как это недавно было у российского певца Akmal'?

- Никогда нет никаких гарантий, риски всегда имеются. Бывают отключения света, бураны - никто от этого не застрахован. Тем не менее, я не сомневался, что концерт состоится. Мы согласовывали с ними три даты - на июль, октябрь и в итоге договорились на ноябрь.

В рамках тура Quest Pistols по Казахстану планируется концерт в Астане и ещё одном городе, который организатор не назвал.

- Концерты каких музыкантов планируете организовать в Костанае в следующий раз? Есть планы пригласить звезд мирового уровня?

- Да, мы уже смотрим на мировых звёзд. Костанай и другие города достойны этого, однако в кругах ивентеров (организаторов концертов - "НГ") не принято называть конкретные имена - коллеги могут подсуетиться быстрее.

Фото автора