«Каста» - рэп-группа из Ростова-на-Дону, самые известные композиции: «Вокруг шум», «Сочиняй мечты», «На порядок выше» и «Ревность». В состав входят Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Антон Мишенин). Единственный концерт группы в Костанае прошел 4 октября. Корреспондент "НГ" посмотрел концерт и поговорил со зрителями о том, что для них значат песни кумиров.

Слева направо: Хамиль, Змей, Шым и Влади

Из-за антивоенной позиции артисты сейчас живут за пределами России: Шым и Хамиль в Португалии, Влади на Кипре, Змей в Турции.

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6 сентября группа выпустила альбом «Новинки зарубежного рэпа», который и презентовала во время тура по Казахстану. Рэперы рассуждают о вынужденной эмиграции, контактах с оставшимися в России друзьями и родственниками, отношении к действующим властям страны.

13 сентября, через неделю после релиза, альбом был заблокирован Роскомнадзором сначала на «Яндекс Музыке», а затем на остальных российских сервисах «из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

Концертный зал в Костанае был разделен примерно посередине на два сектора: танцпол и VIP-зону. По информации организатора концерта, в них разместились около 500 зрителей.

Такие кепки с подписями музыкантов из "Касты" выдавали зрителям, которые приобрели VIP-билет

Планировалось, что начнется в 20:00, но артисты вышли на сцену только через 40 минут.

Первый трек - «Выходи гулять». В 2020 году этот клип нашел отклик у белорусских слушателей, увидевших в нём отсылку к периоду протестов с агрессивными действиями силовиков.

Далее исполнили песню «Как это б@# возможно» - о 24 февраля 2024 года, дне вторжения российских войск в Украину. «Взорванные дети, горящие школы, дома, автопарк пережеван / Миллионы людей бегут, у них нет на еду, на обед дешевый», - пел Влади.

- Мы в эмиграции. Мы не возвращаемся в Россию из-за своего протеста против войны в Украине. Мы не вернемся, пока там происходит путинизм, - заявил он со сцены. - Мы благодарим всех казахстанцев за то, что принимаете нас. Спасибо вам большое!

Зрители отреагировали аплодисментами.

Хамиль и фанаты "Касты" при исполнении песни "Созвон"

«Каста» очень активно взаимодействует с аудиторией: исполнители часто подходили к зрителям в первых рядах, здоровались, брали телефоны, снимали себя и концерт со сцены и возвращали владельцам.

После песен про политику исполнили душевный трек «Прошел через» и вспомнили классику: кто-то из зрителей принес лицензионную кассету и дал артистам. И следующей прозвучала песня «Наши люди» - одна из самых первых в творческом пути (1999 года).

Змей исполняет сольный трек

Далее каждый из квартета исполнил сольные треки: Влади - «Ревность», Змей - «Самый счастливый человек на земле», Шым - «Песня про месть», Хамиль - «Закрытый космос».

Вернулись к новому альбому и антивоенным песням «Эмигрант эмигранту» и «Кровопровод «Дружба».

«Привет украинцам, у нас общее горе / Ваши границы, те, что мы учили в школе», - пели музыканты.

Под конец концерта Влади сообщил: «Сейчас на сцену выйдет человек, которому есть, что сказать». И действительно - вышел один из зрителей, поздоровался с артистами и сделал вышедшей вследу девушке предложение, подарив цветы. Она кивнула - согласилась.

Влади и Шым

Музыканты перешли к хиту «Вокруг шум». Автор этой статьи помнит, как ещё школьником слушал эти песни и смотрел клипы по телевизору. Это были 2008-2009 годы. Тогда от них «качалось» всё СНГ.

Потом Влади исполнил не менее популярную «Сочиняй мечты».

Кульминацией стало исполнение трека «Корабельная песня». Артисты размахивали флагом с логотипом группы, а зрители включили фонарики на смартфонах, символизируя свет, на который плывет корабль.

После концерта несколько зрителей поделились впечатлениями.

- Безумная энергетика, все понравилось!- сказал Юрий ЖУРАВЛЁВ. - Все песни просто разрывные! Очень сильно ждал песню «Вокруг шум», но помимо неё было также множество достойных. Мне понравились больше всего «Ревность» и «Вокруг шум» - вторую все её подпевали и знали каждый слог. «Закрытый космос» тоже долго ждал и дождался. Артисты все безумно заряженные, очень классная энергетика от них!

Юрий слушает «Касту» уже 14 лет - с тех пор, как ему исполнилось 10.

Денис ФОМЕНКО тоже познакомился с творчеством группы в детстве.

- Я помню, первую их песню услышал по телевизору, был какой-то музыкальный канал, вроде RU-TV или Music Box. Это была «Вокруг шум». На концерте услышал много знакомых треков, иногда даже не знал, что «Каста» их поет!» - рассказал он «НГ». - О самом концерте я узнал от друга. Взял билет на танцпол. На мой взгляд, в целом концерт неплох, но подкачала акустика: слова разжёвывались и было какое-то эхо. Ещё было опасненько, темы такие... очень острые. Вообще боялся, что отменят концерт, потому что у нас недавно должна была выступать «Бутырка», и в итоге её отменили. Как и концерт Макса Коржа в Алматы.

Денис рассказал, что он думает о политической позиции «Касты»:

- Это было очень смело! Я надеюсь, что им за это ничего не будет! И самому не хочется оказаться в каком-нибудь списке... Вообще эта тема поднадоела немного в последнее время, хотелось как-то отвлечься. Не хотелось об этом слушать. Можно понять любую сторону, но истину я все равно не знаю. Стараюсь не придерживаться ничьей стороны. Я живу в Казахстане и стараюсь не вестись на пропаганду других стран. Печально, что война, конечно.

Фоменко планировал переехать в Россию, но из-за войны пришлось отложить это намерение.

- Я потерял голос на концерте, давно так не кричал! Я был на пяти крупных концертах и это лучший из них! - сказал Даурен ИСМУРАТОВ. - Я согласен с политической позицией группы: война - это плохо, её не должно в принципе быть!

Эльдар ЖИЛКИБАЕВ узнал о концерте от своего друга - организатора, директора агентства Eventuskaz Руслана КУНТУАРОВА.

- Я слушаю «Касту», наверное, с 2002-2003 годов, с их старого трека «Юго-восточная Европа» из альбома «Что нам делать в Греции». Я почти все их песни слушал! - говорит Эльдар. - Какой-то самой любимой нет, но такие песни, как «Вокруг шум» и «Сочиняй мечты», они попсовые, мне не сильно нравятся. Политические их треки я тоже не очень люблю. Об этом надо говорить, но не слушается почему-то, и так грустно от событий, происходящих... Мне больше по душе альбом «ХЗ» у Хамиля и Змея, а у Влади - сольный альбом «Ясно!». А вообще круто было! Мне очень понравился концерт, спасибо организаторам!

Парень отмечает, что на протяжении всей своей истории «Каста» говорила, что думает, и о том, что считает нужным.

- Они пропагандировали такие качества, как честность и доброта. И я очень рад, что они заняли такую позицию по отношению к Украине, - поделился Эльдар. - Я понимаю, что им сейчас очень тяжело: Хамиль жил в Португалии, а другие ребята жили в России, им сложно всё поставить на кон. Россия большая, с точки зрения финансов у них были большие возможности, а так они закрыли часть большого рынка и пожертвовали своими гонорарами ради идеи. И я очень уважаю их за это!

Руслан Кунтуаров рассказал, как получилось договориться с «Кастой» о концерте в Костанае:

- Мне 33 года, родом из села Денисовка. В Костанае проживаю более 10 лет и организацией концертов начал заниматься только в прошлом году. Начал сразу с максимальной планки. Уже удалось пригласить стендап-комика Сашу Незлобина. На самом деле это было легко, так как Незлоб - очень душевный человек, я просто написал ему в Instagram и он ответил! После крутого стендапа захотелось попробовать провести уже музыкальный концерт! Выбор пал на «Касту» неспроста - я давний фанат их творчества! В июле 2023 года написал им на официальную почту, однако спустя сутки, не дождавшись ответа, начал искать другие выходы. Оказалось, что я знаком со всей группой через одно рукопожатие - с Незлобом! Именно он и дал мне контакт директора группы! Так и закрутилось...

Изначально концерт планировали провести в ДК «Орион», но представители площадки сообщили о невозможности этого. Пришлось заменить сцену в ДК на один из ресторанов города.

- Благо было время подыскать вариант, который позволит вместить необходимое количество желающих, не создав при этом давки! - рассказал Кунтуаров. - В нашем деле всегда есть определенные риски, и хоть я утратил большую выгоду в связи со сменой площадки, я рад, что концерт всё же состоялся, ведь Коста нуждалась в "Касте"!

Руслан вспоминает, что эту группу для него открыл друг детства:

- Было это точно в начале нулевых; с тех пор я взрослел и развивался с «Кастой»! Одни треки попадали в меня больше, другие меньше; так или иначе она была со мной на протяжении последних 20 лет. И в эту пятницу я познакомился со своими кумирами, познакомил их с нашим городом и с нашими земляками! Я просто рад этому факту! Выделить один любимый трек «Касты» очень-очень сложно. Пожалуй, назову «Самый счастливый человек» - он вышел и был заслушан в том же году, когда я впервые стал отцом! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех своих родных и близких, которые очень сильно помогли мне в организации столь значимого мероприятия! Огромная благодарность группе «Каста» за крутейший концерт! И, естественно, большое спасибо всем, кто пришел - вы создали невероятную атмосферу! Все карты раскрывать не стану, лишь скажу, что в планах на ближайшее будущее - привезти кумиров моей жены и дочки!

Интервью с солистом группы "Каста" - Шымом читайте скоро на сайте ng.kz.

Фото Андрея СКИБЫ