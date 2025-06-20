Концерт украинской поп-группы Quest Pistols, запланированный на 27 июля этого года в Костанае, не получил согласование отдела культуры и развития языков акимата Костаная и управления культуры акимата Костанайской области. Об этом «НГ» сообщил директор агентства Eventuskaz Руслан КУНТУАРОВ, занимавшийся организацией мероприятия.

Как госорганы объясняют такое решение и что думает по этому поводу организатор - в материале «НГ».

Группа Quest Pistols. Cлева направо: Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк /Фото из Instagram аккаунта группы - @questpistolsofficial

Для согласования концерта в частном ДК «Орион» Кунтуаров в мае обратился в управление культуры. Обращение перенаправили в отдел культуры и руководитель отдела Сауле АЗИМЖАНОВА, ссылаясь на ответ управления культуры, сообщила:

- На основании мониторинга публикаций о группе на интернет-ресурсах и в СМИ, проведенного управлением общественного развития акимата Костанайской области, проведение концерта не согласовано.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55294«Вычеркнуть одним звонком»

Руслан Кунтуаров больше года вёл переговоры об организации концерта и считал, что это шоу станет культурным событием для Костаная

- Это был не какой-то спонтанный заход, не хайп, а кропотливая подготовка - в рамках закона, - говорит директор агентства. - Мы планировали полноценное шоу - легально, с билетами, налогами, рабочими местами. Только от продаж билетов казна могла бы получить солидные отчисления. И всё это делалось руками местных специалистов: звукорежиссёров, техников, площадок, продавцов. Вместо поддержки мне просто отказали. Без объяснений. Формально - «не согласовано». Почему? Что именно не так? Где конкретика? Ни один закон, ни одна норма не нарушены. Контент нейтральный. Проведено десятки подобных мероприятий - без проблем. При этом представители местной власти мне в лицо говорят, что поддерживают отечественную культуру. Поддерживают - это хорошо. Но тогда скажите прямо: а что с поддержкой местного предпринимательства? Я - предприниматель, я живу здесь, работаю здесь, не прошу субсидий - прошу просто не мешать. Создаётся ощущение, что пока идёт поддержка «национального исполнителя», на нас, предпринимателей, которые двигают эту сферу, просто забили. Мы вроде как ненужные. Но именно мы тащим на себе риски, бюджет, организацию и ответственность. И нас, выходит, можно просто вычеркнуть одним звонком или решением. Я не политик, не провокатор. Я человек, который хотел сделать красивое, легальное культурное мероприятие. И теперь, когда мне просто перекрыли кислород, я не могу и не хочу молчать. Это несправедливо. Это опасный прецедент. Это - цензура в мягкой обёртке. И я буду отстаивать своё право работать честно, прозрачно и в рамках закона. Потому что, если молчать сейчас, завтра точно так же могут отменить любое другое мероприятие - по причине "фона", "опасений" и "нецелесообразности".

Кунтуаров утверждает: уважение к культуре начинается с уважения к тем, кто её создаёт и приносит в города.

- Даже если это не "традиционные ценности", а просто качественная музыка, которая делает нашу жизнь ярче и свободнее, - продолжает он. - В 2023 году у меня была договорённость с группой "Би-2", но местные власти не согласовали стадион. С концертом «Касты» тоже сорвалось - не дали провести в “Орионе”, из-за чего я не досчитался 2 млн тенге. Сейчас - отказ по Quest Pistols. При этом, все эти артисты спокойно выступают в других городах Казахстана. Я продолжаю пытаться привозить лучших, потому что костанайцы этого заслуживают. Но создаётся ощущение, что именно наш акимат делает всё, чтобы мешать, а не помогать.

По мнению Руслана, конкретных нарушений, угроз общественному порядку или норм закона в отношении артистов ему указано не было. Основанием для запрета стали абстрактные “публикации в интернете”, что является цензурой и нарушением свободы выражения.



- Интересно еще, что только мне - местному организатору - надо проходить все круги ада, - подчеркивает он. - Некоторые артисты без помощи организаторов приезжают, ни с кем не согласовывают, и к ним ноль вопросов.

Участники группы «Каста» на своем концерте говорили об эмиграции и войне на Украине / Фото из архива "НГ"



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55294

Напомним, в прошлом году Кунтуаров организовывал в Костанае концерт рэп-группы «Каста».

Заместитель руководителя управления культуры Саят ЖУСУПОВ тогда сообщал в ответе на запрос «НГ», что в 2024 году при проведении концерта с участием зарубежного исполнителя, несмотря на неоднократные заверения организатора, «имелся факт высказываний политического характера», которые имели негативный отклик в социальных сетях и СМИ, а также вызвал общественный резонанс. Вероятно, речь шла именно об этом концерте.

- Я видел этот комментарий про «высказывания политического характера» - посмеялся от души, - комментирует Руслан Кунтуаров. - С Саятом Жусуповым мы действительно встречались перед концертом «Касты» - у нас была вежливая и вполне милая беседа, но ни к чему она не привела. Я никогда и никому не давал никаких «заверений» относительно содержания выступлений артистов. Как я мог пообещать, что группа, которая едет с презентацией нового альбома, не скажет ни слова о чём-то важном для них? В альбоме "Новинки зарубежного рэпа" 15 треков, почти каждый - с выраженной антивоенной позицией. Это было известно заранее. Никого это не удивляло. При этом концерт прошёл без эксцессов, зал был полный, публика довольна. Я получил огромное количество благодарностей, в том числе лично от Влади (участник "Касты" - "НГ") - он вспоминал об этом выступлении с теплотой в интервью Михаилу Козыреву (российский журналист и музыкальный критик - "НГ"). Так что если какой-то «негативный отклик» и был - это, скорее всего, отражение чьих-то внутренних страхов, а не реальной реакции людей.

Организатор концертов считает, что местные власти относятся к нему предвзято после того случая. Кунтуаров намерен оспорить право на организацию концерта в суде.

Музыканты из группы «Бутырка» вместо концерта фотографировались с фанатами / Фото из архива "НГ"





Напомним, что 17 сентября 2024 года в Костанае в ДК «Орион» был запланирован концерт российской группы «Бутырка», выступающей в стиле русского шансона. Но за шесть часов до начала музыкантам отказали в предоставлении площадки. Организатор концерта Вадим Тимошин тогда рассказывал «НГ» о давлении со стороны местных властей.

«В связи с общественно-политическим фоном»

В ответе на очередной запрос «НГ», в связи с отменой концерта украинской группы, Саят Жусупов пояснил: проведение всех зрелищных культурно-массовых мероприятий в Казахстане регламентируется Законом РК «О культуре» (ст. 9-1), совместным приказом министра внутренних дел РК №1 и приказом министра культуры и спорта РК №9 «Об утверждении Инструкции по обеспечению безопасности проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий», в том числе концертов исполнителей зарубежных стран.

И ответил на вопрос о том, почему не было согласовано проведение концерта Quest Pistols:

- Такое решение принято для обеспечения общественной безопасности, недопущения провокаций и предупреждения возможного общественного резонанса, который может возникнуть в связи с общественно-политическим фоном вокруг отдельных участников коллектива. Мы уважаем свободу творчества и выражения, однако при принятии решений по культурным мероприятиям в приоритете остаются общественная стабильность, межнациональное согласие и общественное спокойствие.

То есть, управление культуры, руководствуясь вышеуказанными нормативно-правовыми актами, не рекомендует проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, где может быть использован контент, направленный на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности (в т.ч. использование ненормативной лексики).

Кроме того, управление руководствуется Концепцией культурной политики РК на 2023-2029 годы, утвержденной постановлением правительства РК. В ее рамках осуществляется поддержка традиционных национальных ценностей, формирование и развитие нравственных ориентиров, способствующих духовному обновлению и укреплению культурного кода нации. В связи с чем приоритетное направление - поддержка отечественных исполнителей.

В ответе также сообщается, что утвержденного перечня критериев, по которым оцениваются артисты и мероприятия при согласовании, нет. Конкретные публикации или действия группы, послужившие основанием для отказа, тоже не указаны, хотя мы просили об этом в запросе. Мы пытались дозвониться Саяту Жусупову, чтобы уточнить этот момент. Но на звонок он не ответил.

«НГ» также направила запрос менеджеру группы Quest Pistols, чтобы получить комментарий к ситуации. Ответ пока не получили.

«Я пыталась, Казахстан»

18 июня певица Zemfira (Земфира РАМАЗАНОВА) сообщила в своих социальных сетях об отмене концерта в Алматы, также по неофициальной причине:

- С самого начала всё пошло не так: четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале - официальный отказ от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри", разумеется, по надуманной причине. За две недели до концерта. Для меня "афиша" - святое, поэтому мне не понять... Мне очень жаль. Я пыталась, Казахстан. Пыталась красиво попрощаться, - написала она в своем Facebook.

Когда культура не про свободу выбора?

История с несостоявшимся концертом группы Quest Pistols в Костанае и отменой выступления Земфиры Рамазановой в Алматы указывает на тенденцию: в сфере культуры появляются решения, которые не подкреплены прозрачными и правовыми критериями, но напрямую влияют на работу организаторов, исполнителей и культурную жизнь городов.

Почему государственные органы вмешиваются в дела частного предпринимателя и частной концертной площадки? Власти ссылаются на «мониторинг публикаций», «общественно-политический фон» и «нецелесообразность», но не предоставляют конкретных нарушений или юридических оснований. Такие решения могут быть восприняты, как скрытая форма цензуры.

При этом представители бизнеса утверждают, что действуют в рамках закона, создают рабочие места, платят налоги и не нарушают общественный порядок. Отказ они воспринимают, как удар не только по свободе слова и культурному разнообразию, но и по свободе предпринимательской деятельности.

Госорганы заявляют о приоритете безопасности, нравственности и национальных ценностей. Артисты и организаторы настаивают на уважении к праву граждан свободно слушать музыку, выбирать жанры и участвовать в культурной жизни без идеологических фильтров.

Как показывает практика, отсутствие чётких правил и критериев создаёт поле для произвольных решений. А это - всегда риск не только для бизнеса, но и для доверия общества к институтам власти.

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