4 октября в Костанае выступала группа из Ростова-на-Дону - "Каста". Самые известные композиции: «Вокруг шум», «Сочиняй мечты», «На порядок выше» и «Ревность». В состав входят Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Антон Мишенин).

4 октября. Концерт "Касты" в Костанае / Фото Андрея СКИБЫ

Из-за антивоенной позиции артисты сейчас живут за пределами России: Шым и Хамиль в Португалии, Влади на Кипре, Змей в Турции.

Фото Елены АВДЕЕВОЙ

6 сентября группа выпустила альбом «Новинки зарубежного рэпа», который и презентовала во время тура по Казахстану. Рэперы рассуждают о вынужденной эмиграции, контактах с оставшимися в России друзьями и родственниками, отношении к действующим властям страны.

13 сентября, через неделю после релиза, альбом был заблокирован Роскомнадзором сначала на «Яндекс Музыке», а затем на остальных российских сервисах «из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

После концерта "НГ" задала вопросы участнику группы Михаилу ЕПИФАНОВУ (Шым).

Фото Юлии РВАНЦЕВОЙ



- Какие впечатления у вас от концерта в Костанае, от зрителей? Что понравилось, а что нет? В целом понравилось ли вам выступать в Казахстане и что можете сказать о костанайских/казахстанских фанатах?

- В Костанае мы были впервые и очень рады полному и шумному залу. О казахстанской публике можно сказать, что это очень теплая и отзывчивая аудитория, и костанайцы не исключение.

- На анонсах в соцсетях можно было услышать "Каста в КАстанае". Это особенность произношения или просто такая игра слов? Вы говорили так специально?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Каста. Официальный аккаунт. (@kastainsta)

- Вероятно, речь идет о первом видеоприглашении, где мы действительно произносим название города через "а". Но дело тут лишь в нашей привычке к русскоязычной фонетике, где буква "о", располагаясь после согласной в начале слова, часто звучит как "а". Например, "костюм", "корабль" (написано "о", а звучит "а"). Но нас тут же поправил организатор, и мы выпустили второй ролик, где произносим название города в соответствии с казахской фонетикой. Забавно, что сами казахи, как я заметил, иногда произносят название города через "у".

- После того, как "БИ-2" чуть не депортировали из Тайланда, они, "Сплин" и другие российские группы отказались ехать в страны, в которых есть риски депортации. Вы не боялись приезжать в Казахстан?

- Некоторые опасения были, но мы приняли эти риски. Совсем не факт, что через год мы сможем приехать еще раз. Это связано с тем, что между Казахстаном и Россией есть договор о выдаче преступников. А власти РФ могут вполне нас "сделать преступниками".

Например, есть такой инструмент: несогласному с войной публичному человеку присваивают статус "иностранного агента". И с этого момента он обязан в любом публичном появлении говорить или писать, что он - "иностранный агент". Понятно, что многие отказываются выполнять это унизительное действие, что, в свою очередь, влечет к двум порицаниям в виде штрафа, а на третий раз человека уже признают преступником. Совершенно понятно, что это издевательский инструмент борьбы с несогласными, но он отлично работает.

При этом, конечно, есть и более короткий путь. Несогласного с войной человека, в зависимости от степени его активности, могут сразу назначить "экстремистом" или даже "террористом". Вполне возможно, это произойдет и с нами. Что, к сожалению, закроет нам путь к нашим казахстанским слушателям.

- Вы теперь выступаете в основном для эмигрантов? Или в России у вас по-прежнему много фанатов? Что вообще изменилось после начала войны?

- После начала войны, точнее - после того, как наши концерты запретили в РФ и нам пришлось эмигрировать, чтобы продолжать зарабатывать музыкой, для нас изменилось, как говорится, "примерно всё". Да, наша основная аудитория в Европе - это эмигранты, однако в соседних с Россией странах у нас много местных слушателей. В России нас по-прежнему слушают, но власть делает всё, чтобы нас "отменить". Журналистам нас запрещено упоминать. Исключение делается лишь для статей из серии "как группа Каста страдает на чужбине". На телевидении и радио запрещено ставить наши песни, а наш последний альбом удалили со всех музыкальных площадок со смехотворной формулировкой "из-за содержащихся в нем недостоверных сведений".

- По вашим наблюдениям, на концертах в Казахстане и, в частности, в Костанае было больше казахстанцев или приезжих фанатов?

- На наших концертах в Казахстане примерно 70% публики - казахстанцы. Остальные - это эмигранты и ребята, специально приехавшие на концерт из РФ. Среди эмигрантов обязательно есть и украинцы, и белорусы.

- Какие треки у вас самые любимые в вашей дискографии и в новом альбоме "Новинки зарубежного рэпа"? Исполнение какого трека больше всего понравилось на концерте?

- Новый альбом, который мы писали в эмиграции и иронично назвали "Новинки зарубежного рэпа", получился настолько цельным, что сложно выделить песню-фаворит. Но на концертах мы исполняем лишь 5-6 песен из нового альбома, чтобы оставить место в программе для хитов и любимых старых песен. Пожалуй, активнее всего публика реагирует на песню "Созвон". Просто потому, что эта песня написана как перекличка. Этакая игра с залом.

- После концерта некоторые зрители говорили, что новые песни им не нравятся из-за большого количества текста про политику и войну. На их взгляд, старые песни "Вокруг шум" и "Ревность" были популярнее, чем треки из последнего альбома. Высказывали ли вам фанаты подобные мнения? Как вы реагируете на критику от россиян, которые поддерживают войну и политику Путина?

- К сожалению, путинская пропаганда настолько промыла мозги многим россиянам, что мы потеряли навсегда примерно четверть наших слушателей. Шанса, что они "одумаются", нет. Они помазаны кровью с главным преступлением путинского режима. Эти люди ненавидят нас лютой ненавистью. Есть часть россиян, кто не определился со своим отношением к происходящей катастрофе, и им хочется от нас развлекательной музыки, но не хочется "политики", хотя, конечно, наши песни далеки от пропагандистских листовок. Это всегда, в первую очередь, художественное произведение. В эту же категорию попадает и часть наших иностранных слушателей, для которых нападение России на Украину - чужая война. В большинстве же наши слушатели ценят нас за то, что мы называем вещи своими именами. Да, альбом трудный, но он необходимый.

- Какие у вас творческие планы? Планируете ли еще раз посещать Казахстан и в частности Костанай?

- Наши творческие планы просты: продолжать. Конечно же, мы сделаем всё зависящее от нас, чтобы приехать в следующем году в Казахстан и добавить к нашему туру еще несколько городов. Мы будем рады снова увидеть костанайцев и вместе попеть и почитать рэп.

Фото из архива группы "Каста"

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