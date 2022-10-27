Корреспондент «НГ» делится впечатлениями и реакцией зрителей на концерт в Астане

Свет, звук, любимые песни, что еще нужно? Это я о выступлении российской рок-группы «Би-2», которое прошло несколько недель назад в Астане. Это был один из первых концертов группы, который они дали спустя почти полгода после запрета на выступления на родине. Поэтому концерт, помимо творческого насыщения, имел политическую подоплеку, отразившуюся и на музыке.

Репертуар и билеты

В Астану Лева (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман), фронтмены группы «Би-2», приехали с новой программой Best Of. В нее вошли, как понятно из названия, лучшие хиты, но не из конкретного альбома, а из всего репертуара российских рокеров. Через 2 дня они же давали концерт в Алматы, но уже с симфоническим оркестром. Долго выбирал, на какой концерт пойти, но решил не мудрить и не тратиться на дополнительный перелет. Тем более что один из концертов «Би-2» с симфоническим оркестром в Москве уже есть в Интернете.

«Би-2» сделали совместное фото со зрителями в конце выступления в Астане / Фото со странички «Би-2» в Instagram

В Астане Лева и Шура выступали на «Барыс Арене». Цена билетов начиналась от 10 000 тенге. Самые дорогие VIP-кабинки стоили по 800 000, но предполагалось, что в каждой будет компания из 10 человек. Я же взял билеты в фанзону за 25 000, с расчетом сделать, насколько это возможно, качественные фотографии. По моим впечатлениям, выкуплено было примерно 70% от всех билетов.

Важно оговориться, хоть я и считаю себя фанатом группы «Би-2», но на их живой концерт я попал впервые. Повезло, что окончание отпуска удачно совпало с моим возвращением в Астану и концертом любимой группы. Поэтому сравнить впечатления от разных концертов у меня не получится.

«Потом отношения меняются»

Перед концертом в Астане Лева и Шура ответили на вопросы казахстанских журналистов. На брифинге они анонсировали новый альбом и поделились планами снять в Алматы новый сингл с Максом Шишкиным. А журналисты, в свою очередь, поинтересовались, с кем из казахстанских музыкантов знакомы участники группы и ждать ли фанатам совместного клипа с казахстанским рэп-исполнителем Скриптонитом.

- Вы знаете, я не любитель всяких коллабораций, - приводит цитату Левы портал informburo.kz. - В последнее время мне не хочется ни с кем, хочется самим. Потому что потом отношения буду меняться. Есть прецедент, и не один.

Мелодии в зале угадывали по первым аккордам Шуры на гитаре / Фото со странички «Би-2» в Instagram

Догадливые поклонники сразу поняли, что речь, скорее всего, идет о певице Юлии Чичериной, с которой у «Би-2» есть несколько совместных песен - «Падает снег», «Мой рок-н-ролл». Сейчас певица активно поддерживает российскую армию в войне на Украине, а недавно Путин присвоил ей звание заслуженной артистки РФ. Группа «Би-2» не делала однозначных высказываний против войны, но в апреле отказалась выступать в Омске на фоне плаката с надписью «Zа президента». Музыканты объясняли, что они вне политики и отменили концерт, так как плакат мешал выстраиванию «черного кабинета» вокруг сцены, который обеспечивает его визуальную изоляцию. После этого власти начали отменять концерты «Би-2» в России, а депутаты от партии «Справедливая Россия» направили в ФСБ письмо с предложением закрыть для «Би-2» границу.

Политические аспекты концерта в Астане отразились для меня лично в стоимости жилья. Изначально я бронировал гостиницу на 2 дня за 22 000 тенге. В день заселения мне пришло сообщение на почту с уведомлением, что, «в связи с известными событиями», стоимость моей брони увеличилась до 30 000 тенге. Под событиями, конечно же, подразумевался приток россиян из-за объявленной в соседней стране мобилизации и мгновенный рост цен на аренду. При этом на столе в гостинице висел прайс, согласно которому мой номер стоил уже 30 000 тенге за одну ночь, то есть цена за неделю выросла почти в 3 раза.

Лайки, чапан и молитва...

Конечно, и россияне были на концерте «Би-2». Были даже те, что специально прилетели из РФ, чтобы послушать любимую группу. Организаторы откровенно плохо устроили пропуск на концерт, потому сначала мы долго мерзли на улице, а потом стояли в давке перед входом в фан-зону. Организаторы безуспешно просили сделать зрителей два шага назад, а казахстанцы шутили: «Внимание, мобилизация!», видимо, в надежде, что россияне разбегутся и разгрузят очередь.

Зрители ждали начала концерта, скандируя как лозунг «Би-2, Би-2, Би-2!». В конце концов, занавес постепенно начал подниматься. На сцене Лева с песней «Пекло». Зал визжал, снимал на телефоны. А уже на следующей песне сдерживать себя не смогли, и разноголосый хор зрителей начал подпевать: «Мы сверим сердца,// Сорвем голоса,// Встань рядом со мной,// Нам не нужен герой!»

По первым же нотам зрители определили песню «Черное солнце». Песня знаменита не только благодаря своей музыке, но и в большей степени неоднозначным видеоклипом, в котором последний российский император в исполнении Левы танцует перед казнью. Еще этот клип известен тем, что в нем снялась 22-летняя алматинка Айман Молдабекова с механическим протезом руки.

Зал с удовольствием пел: «В колокол бьет, объявляя тревогу, //Печальный призрак нашей свободы,// Но не услышат и не помогут// Мертвые боги».

Зал реагировал на каждую песню. Под «Молитву» или «Серебро» зажигали фонарики на телефонах, а под «Дурочку» и «Лайки» кричали строчки песен изо всех сил. Лева в ответ выдавал максимум своей энергии. Хоть и не использовал старые приемы, например, не одевая костюм медведя на песню «Виски». Зато его танец однозначно вызвал улыбку зрителя.

Сотни фонариков зажигали зрители под песни «Молитва» и «Серебро» / Фото со странички «Би-2» в Instagram

Не обошлось на концерте без премьер 2022 года, песен «Колыбельная» и «Я никому не верю». Тексты их явно впитали в себя реакцию на войну, поэтому многие зрители, наверное россияне, плакали на словах «Этот праздник обернулся бедой.// Все, что было, разделилось на до и после,// И как мне с этим жить?// Я не смогу забыть,// Спой мне колыбельную,// И пусть кошмар уйдет». «Би-2» и раньше метафорично подставляли под фразу «Какие вы, такой и я...» кадры телевизионных передач. Но тогда это вызывало скорее иронию, чем горечь. Сложнее безэмоционально подпевать строчке «Мой близкий враг роднее чужих,// Исподтишка летят ножи», если понимать, что, скорее всего, это о ссоре внутри семьи из-за политических разногласий.

Искренний восторг вызывало музыкальные соло. Чего стоит игра на флейте от бэк-вокалиста Яна Николенко. А ударник Борис Лифшиц после своего соло сменил кожаную куртку на казахский чапан, в котором раскидывал поклонникам свои барабанные палочки.

Борис Лифшиц сменил куртку на чапан в Астане / Фото с сайта informburo.kz

- Впервые на «Барыс Арене» мистер Барыс Лифшиц, - пошутил Шура, вызвав аплодисменты публики.

Зрители и сами не прочь были пошутить в ответ. Например, кто-то из зала просил группу остаться в Астане. «Я сделаю вам прописку в столице», - кричала молодая астанчанка. Не знаю, услышали ли это предложение Лева и Шура, но уже после концерта в Алматы музыканты сделали заявление, что в южной столице остается жить клавишник группы и попросили помочь ему с работой.

«Би-2» удалось собрать в одном концерте почти все мои любимые песни: от «Молитвы» до «Лайков», от «Черного солнца» до «Дэвида Боуи». Я только и успевал смотреть на артистов и на видеооформление песен. Жаль только, после концерта не удалось купить мерч любимой рок-группы, хотя зачем-то на экранах призывали искать кепки и футболки в холле после концерта.

Лева заряжал зал своим вокалом и безудержными танцами / Фото Георгия ГОВОРОВА

Завершили свой концерт Лева и Шура как нельзя троготельно песней «Серебро»: «Я все отдам,// За продолжение пути,// оставлю позади// Свою беспечную свободу,// Не потерять бы в серебре// Ее одну, заветную» - чем не главный гимн этого года. Со сцены музыканты уходили под продолжительные аплодисменты и скандирование всего одного слова: «Спасибо!» Кстати, у казахстанцев есть еще один шанс повторить эмоции. 12 ноября «Би-2» играет на сцене в Алматы с той же программой Best Of. А я теперь буду ждать, когда они доберутся до Костаная.

Мне кажется, что половина рейса Астана - Костанай были зрителями концерта «Би-2», по крайней мере, такое впечатление сложилось по обсуждениям концерта из разных уголков самолета.