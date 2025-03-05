Зарубежные звезды в последние годы - редкость на костанайской сцене. Оказывается, этому есть конкретная причина. Можно сказать, что у этой причины даже есть имена и фамилии конкретных чиновников. Все они работают в управлении культуры. «НГ» поговорила с организаторами гастролей, чтобы узнать, чьи концерты стали жертвой управленческих решений.

«Ответа ждем месяцами»

Индивидуальный предприниматель Вадим ТИМОШИН больше 20 лет занимается организацией концертов. В Петропавловске у него зарегистрировано ТОО «Концертно-продюссерский центр «ИНКАР».

- Организовать концерт в Астане или Алмате несложно, потому что там с логистикой полегче, - рассказывает Тимошин. - А в отдаленных городах, куда самолет из Москвы летает раз в неделю, уговорить артистов и вписаться в их график очень проблематично. Тем не менее нам удавалось приглашать сюда артистов: Леонтьева, «Наутилус Помпилиус», «Тодес».

Концерты в «Жастар сарайы» отменяют из-за занятости площадки / Фото Олега Пака

Проблемы возникли год назад. Вадим Тимошин считает, что триггером стал музыкант Юрий Шевчук, который на концерте в Астане высказался на тему российской политики.

- После этого в регионах началось жесткое согласование концертов, - отмечает продюсер. - К примеру, чуть больше года назад я написал письмо об аренде зала в «Жастар сарайы» для выступления группы «Рефлекс», для концерта гитариста ДиДюЛи и еще одного артиста. Все письма были подписаны, аренда одобрена, концерты прошли замечательно. А после на мои письма стали приходить сплошные отказы.

Согласования площадки осуществляет управление культуры акимата Костанайской области. Организаторы концертов жалуются, что ответы на их заявки могут не приходить месяцами.

- Я перед тем, как написать письмо, узнаю, свободна ли площадка, чтобы выстроить тур по городам, - объясняет Тимошин. - Письмо могут рассматривать до полугода. Как хотят, так и отвечают. Я написал письмо, чтобы в апреле выступил певец Akmal. Управление культуры специально поставило на эту дату этнический фестиваль. Дата этого мероприятия была открытой. Я готов был перенести концерт Akmal, но мне все равно отказали.

Причем концерты, которые запретили костанайские власти, без проблем разрешают в других городах.

Концерт Елены Воробей состоялся в Петропавловске, но не был согласован в Костанае / Афиша со страницы eventticket.kz

- Мне запретили сейчас проводить концерт Елены Воробей (российская артистка эстрады - «НГ»), причем не в «Жастар сарайы», а на частной площадке в ДК «Орион», даже туда дотянулись, - отмечает Тимошин. - Воробей должна была приехать в октябре, но мне все концерты без объяснения причин на этот месяц отменили.

Позвонил замакима

Вечером 17 сентября 2024 года в Костанае в ДК «Орион» был запланирован концерт российской группы «Бутырка», выступающей в стиле русского шансона. Но за шесть часов до начала музыкантам отказали в предоставлении площадки. Тимошин отмечает, что это был первый запрет концерта от костанайских властей.

Музыканты из группы «Бутырка» вместо концерта фотографировались с фанатами / Фото Вадима Тимошина

- Проблемы возникают именно в Костанае, и я объясню почему. На концерт «Бутырки» был аншлаг. Билеты закончились за 2 недели до мероприятия. Но нам позвонили, и концерт не состоялся. Я долго-долго узнавал, откуда прилетел этот запрет. Узнал, что поступил звонок от заместителя акима области (этот человек уже покинул свою должность). Он сказал: «Мне не нравится название». И все на этом. Я встречался с акимом области, он сказал, что был не в курсе и обещал разобраться. Через время мне перезвонил руководитель управления культуры и спросил, почему мы их не уведомили. Но это же частная площадка!

Организаторы вернули деньги за билеты зрителям. Но тем, кто вовремя не узнал об отмене, посчастливилось встретиться с артистами и сделать несколько фотографий.

На отмене концерта «Бутырки» Вадим Тимошин. по его словам, потерял более 4 млн тенге, так как гонорар, авиабилеты, реклама и гостиница уже были оплачены.

О проблемах говорят и другие организаторы концертов. Например, хотели организовать концерты российского стендапера Алексея Щербакова и украинской группы «Нэнси». Однако в Костанае отказали в проведении этих концертов.

Концертное воздержание

В доказательство своих слов Тимошин предоставил письмо от заместителя руководителя управления культуры Гулден САРСЕМБАЕВОЙ. Цитируем: «В связи с политической ситуацией в стране и мире выступление зарубежных артистов может способствовать дестабилизации общественно-политической ситуации. В целях предупреждения недовольства среди населения рекомендуется воздержаться от проведения концертов зарубежных артистов или творческих коллективов на неопределенный срок».

Вадим Тимошин обратился в прокуратуру, чтобы они дали оценку таким отказам местных властей:

- Чтобы они разобрались, почему какая-то группка людей решает вопрос досуга горожан? Я хочу подчеркнуть, что, когда мы пишем обращение в управление, мы прикладываем кучу документов. Это аннотация концерта, какая будет программа. Артисты также подписывают обязательство, чтобы они не высказывали свое политическое мнение на концерте.

Но такие обязательства, судя по всему, не вызывают доверия костанайских властей. Заместитель руководителя управления культуры Саят ЖУСУПОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что в 2024 году при проведении концерта с участием зарубежного исполнителя, несмотря на неоднократные заверения организатора, «имелся факт высказываний политического характера», которые имели негативный отклик в социальных сетях и СМИ, а также вызвал общественный резонанс.

Участники группы «Каста» на своем концерте много говорили об эмиграции и войне на Украине / Фото из архива "НГ"

- Списка артистов, выступление которых нежелательно в Костанайской области, не имеется, - пишет Жусупов. - Управление культуры не рекомендует проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, где может быть использован контент, направленный на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности и подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности.

В ответе приводится статистика: в 2024 году в управление поступило 6 заявлений на согласование концертов зарубежных артистов и только один был не рекомендован. В 2025 году поступило 10 обращений и в 6 случаях организаторы получили отказ. Причинами в управлении культуры назвали мероприятия филармонии, социальных партнеров и репетиции, а также... «месседжи с использованием в репертуаре ненормативной лексики».

Как сообщил «НГ» 28 февраля Вадим Тимошин, управление культуры пока смягчило свою позицию и согласовало выступление в Костанае киргизского и российского певца, выступающего под псевдонимом Amirchik.

Тем не менее чиновники признают, что в их поддержке нуждаются казахстанские артисты. И обещают им поддержку.

- Сообщаем, что в соответствии с утвержденной постановлением Правительства РК Концепцией культурной политики на 2023-2029 годы осуществляется поддержка традиционных национальных ценностей, формирование и развитие нравственных ориентиров, способствующих духовному обновлению и укреплению культурного кода нации. В связи с чем приоритетное направление - поддержка отечественных исполнителей, - резюмировал Саят Жусупов.