Как рассказал сам музыкант в своих соцсетях - вероятная причина в отключении электричества в Жастар Сарайы, где сегодня должен был пройти его концерт. Ранее в пресс-службе акима Костаная сообщали о сбоях электричества в мкрн Юбилейный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Чуть позже об отмене сообщили организаторы концерта в своих соцсетях. При этом, в пресс-службе акима Костаная журналистам сообщили, что «все жилые дома, а также ряд госучреждений и коммерческих зданий подключены к электроснабжению. По остальным объектам работы по восстановлению электричества продолжаются».

Как сообщили в ведомстве, причиной общего отключения элетричества в мкрн Юбилейный стало аварийное срабатывание трансформаторной подстанции ТП-832, питающей здание филармонии.

- Именно на стороне филармонии зафиксировано повышение напряжения и последующий скачок, что привело к срабатыванию защиты и временному отключению линии, запитанной от данной подстанции, - пояснили в пресс-службе. - На данный момент электроснабжение по всем направлениям восстановлено, за исключением филармонии, где специалисты организации проводят диагностику и устраняют неисправность своими силами.

Как сообщали в СМИ, при выступлении в Петропавловске певец получил от зрительницы сине-желтый пакет с бутылкой с алкоголем. Он сказал со сцены: «Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся». Казахстанцы активно высказывались об отмене концертов Akmal‘ в соцсетях и в частности в Threads. Фанаты же наоборот - поддержали певца и высказывались об абсурдности отмены концерта.