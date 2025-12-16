Эти меры – квоты на вывоз свежей, охлаждённой и замороженной говядины - действуют до 31 декабря 2025 года. Минсельхоз объясняет введение ограничений необходимостью устранения посредников и стабилизации внутреннего рынка. Цель - обеспечить доступность мяса для внутреннего потребления и поддержать местных производителей, предотвращая чрезмерный экспорт.

Во власти квот. Вот

Почему из Казахстана ограничили вывоз говядины и как это должно повлиять на рынок и мелкие убойные цеха? Об этом рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ответе на депутатский запрос, передаёт Tengrinews.kz.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Итак, квота на вывоз говядины введена в Казахстане до самого конца года. Ограничения касаются свежего, охлаждённого и замороженного мяса крупного рогатого скота. Общий объём квоты - 13 тысяч тонн. А действуют эти правила на вывоз мяса как в страны ЕАЭС, так и в третьи страны.

Также утверждены правила распределения этих квот.

В частности, установлено, что уполномоченный орган размещает на интернет-ресурсе www.gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз мяса крупного рогатого скота не позднее 3 рабочих дней со дня ведения в действие Правил.

В объявлении указывается:

размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота;

размер квоты на одного экспортера для вывоза мяса крупного рогатого скота.

После введения в действие Правил на портале формируется допустимый размер объема квоты на вывоз мяса.

Размер квоты на одно лицо устанавливается в таких размерах:

при мощности откормочной площадки от 5 000 голов – 1 000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 10 000 голов – 2 000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 15 000 голов – 3 000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 20 000 голов – 4 000 тонн.

Также в документе говорится, что квота распределяется на мясо КРС мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

А конкурентоспособность ни при чём?

Введение квот и контроль за вывозом мяса в Минсельхозе называют необходимой мерой для "недопущения дефицита мяса на внутреннем рынке и стабилизации цен на говядину". По их данным, эти меры никак не повлияют на конкурентоспособность рынка.

"Введённый подход не направлен на формирование олигополии или ограничение конкуренции. Напротив, его целью является формирование цивилизованной, прозрачной и ответственной модели производства говядины, основанной на полном отраслевом цикле", – говорится в ответе.

В министерстве заявили, что новые меры не позволят мелким убойным цехам перепродавать скот в соседние страны. Ранее компании покупали животных и без откорма вывозили мясо, в том числе в Узбекистан.

Это, как отмечают в МСХ, искажало рынок и приводило к росту цен на говядину внутри страны.

Компенсируем субсидиями

Также в министерстве сообщили, что для аграриев предусмотрены субсидии. Государство компенсирует часть затрат на покупку племенного скота.

Например, 260 тысяч тенге платят за голову отечественного происхождения, 390 тысяч – за импорт из стран СНГ и Украины и 525 тысяч тенге – за скот из Европы, Америки и Австралии.

Напомним, в сентябре этого года в Казахстане резко выросли цены на говядину. В магазинах мясо продавалось по 5-6 тысяч тенге за килограмм.

"Таким образом, введение квотирования направлено на исключение экспортных посредников, которые не занимаются разведением и откормом скота, а лишь перепродают животных. Их деятельность приводит к необоснованному росту цен на говядину и не способствует развитию отрасли", – отмечают в Минсельхозе.