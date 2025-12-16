В Костанае подросток подвергался длительной социальной травле: его исключили из всех групповых чатов и сделали вид, что он «невидимый». Учителя не замечали никаких внешних конфликтов. Ребенок стал замыкаться в себе и часто повторял, что «не чувствует себя живым». Все свободное время проводил в соцсетях. На протяжении 5 месяцев и родители не замечали изменений в его поведении. Но когда начались попытки selfharm (самоповреждение), вместе с сыном пришли на консультацию к психологу. Прошли долгую терапию. Как итог - удалось восстановить самооценку ребенка и вернуть ему чувство принадлежности. Этот случай наглядно показывает, как разрушительно действует социальная изоляция, и как важно обращать внимание не только на внешние сцены агрессии. О ранах, которые не видно, рассказала «НГ» кандидат педагогических наук, психолог Дина МОРОЗОВА.

Дина Морозова: «Спокойствие в понимании ситуации и ее разрешении – это ключ» / Фото из личного архива

- Как вы определяете буллинг и чем он принципиально отличается от обычного конфликта между детьми или подростками?

- Буллинг - это систематическая, повторяющаяся агрессия, направленная на одного конкретного ребенка или группу. В буллинге всегда есть неравенство сил: физическое, социальное, эмоциональное или численное. По своей структуре он четко распределяет роли. Данное явление регулярно, основная цель - причинить как моральный, так и физический вред тому кто слабее, для получения власти. Разногласия между участниками не решаются, а только усугубляются.

Обычный конфликт - разовое столкновение интересов между равными.

- Какие основные формы буллинга вы выделяете? Изменилась ли их распространенность за последние годы?

- Сегодня выделяют четыре группы:

1. вербальный - оскорбления, насмешки, угрозы;

2. физический - побои, толчки, порча вещей;

3. социальный (реляционный) - исключение, игнорирование, распространение слухов;

4. кибербуллинг - травля в соцсетях, чатах, играх.

Физического буллинга в последнее время стало чуть меньше в школьной среде и его легче отслеживать. Кибербуллинг, напротив, значительно вырос, так как дети почти всегда онлайн, и травля продолжается круглосуточно. Рекомендую как можно чаще мониторить школьные групповые чаты, где не участвуют взрослые (родители, учителя). Социальный буллинг стал чаще проявляться в soft-формах: «невидимость», закрытые чаты, намеренное исключение.

- По вашим наблюдениям, в каком возрасте дети наиболее уязвимы для травли и почему? Меняется ли динамика буллинга при переходе из школы в колледж или университет?

- Уязвимы практически все, так как каждый период в жизни ребенка (подростка) направлен на формирование чего-то нового: 7–10 лет - формирование социальных норм, зависимость от группы; 11–14 лет - подростковая перестройка, уязвимая самооценка, сильное влияние коллектива. Буллинг встречается реже в открытых формах, но больше в пассивно-агрессивных и социальных проявлениях.

При переходе от одной ступени образования к другой, то есть из школы в колледж или университет, явление буллинга может «обновиться». Это зависит от многих факторов - например, от умения построить отношения в новом коллективе, от ориентации на референтную группу в коллективе и за его пределами, насколько устойчива психика у подростка (если мы говорим о колледже) или выпускника школы и др.

- Какие первые, может быть, еще неочевидные признаки могут указать родителю или педагогу на то, что ребенок стал жертвой буллинга?

- Здесь следует сказать об общих признаках того, что с ребенком что-то не так. Ведь буллинг не возникает на пустом месте. В большинстве случаев ответственность за то, что ребенок в роли «жертвы» лежит на родителях и семье. Но это уже отдельная беседа. Вот основные признаки:

- Резкое нежелание идти в школу без ясных причин.

- Скрытность: ребенок перестает делиться школьными событиями.

- Незаметная потеря вещей, частые «случайные» повреждения одежды.

- Снижение интереса к учебе или кружкам.

- Изменение сна, аппетита, частые жалобы на боли без медицинских причин.

- Повышенная тревожность при уведомлениях на телефоне.

- Ребенок стал «слишком удобным»: боится просить о помощи, не спорит.

- А какие сигналы могут говорить о том, что ребенок занимает позицию агрессора?

- Агрессор не родился таковым. Он стал им «благодаря» прежде всего семье, отношению социума к нему (учителя, тренера, соседи и т. д.). Я представляю, сколько гневных комментариев будет под нашей беседой, но я твердо убеждена, что первична семья в воспитании ребенка, а школа только корректирует поведение. И важно помнить: агрессор - это тоже ребенок с трудностями, а не «плохой человек». Вот наиболее частые признаки: неприятие личной ответственности («они сами виноваты»), удовольствие от чужих ошибок или неудач, частые жалобы на других, стремление демонстрировать власть, резкие перепады настроения, вспышки раздражительности, несоразмерная реакция на фрустрацию, наличие «свиты» - детей, которые боятся перечить.

- На что важно направить усилия родителям?

- Работа с семьей - ключевая. Важно создать эмоционально безопасную атмосферу дома. Ребенок, который живет в стабильной семье, - уверенный человек. Такая атмосфера создается не безумной и слепой любовью, а укреплением самооценки ребенка, подчеркивающее его сильные стороны. Родительские реакции должны быть сдержанными: НЕТ излишнему драматизму и равнодушию. Спокойствие в понимании ситуации и ее разрешении – это ключ. Кроме этого, очень важно обучить ребёнка конструктивным навыкам общения и самозащиты. И, конечно же, установление сотрудничества со школой.

- Сталкивались ли вы в своей практике с ситуациями, когда жертва буллинга сама начинала проявлять агрессию? Как разорвать этот круг?

- Иногда ребенок, который долгое время становился жертвой буллинга, неожиданно начинает проявлять агрессию сам. Это достаточно распространённое явление, и в психологии оно известно как инверсия ролей. Накопленная боль, чувство униженности и беспомощности могут превращаться в агрессию, направленную уже не на обидчиков, а на тех, кто слабее или безопаснее в плане последствий. Таким образом ребенок как будто пытается вернуть себе ощущение контроля и силы, которое у него когда-то отняли. Чтобы разорвать этот болезненный круг, необходима комплексная помощь. Прежде всего важно обеспечить профессиональную психологическую поддержку и помочь ребенку прожить травматический опыт, а не жить внутри него. И особенно важно помнить: такого ребенка нельзя клеймить, как «агрессора». Его поведение - это не черта характера, а защитная реакция на пережитую боль. С пониманием, поддержкой и правильными инструментами он вполне может научиться общаться по-другому и вернуться к более здоровому способу взаимодействия с окружающими.

- Какова роль учителей и преподавателей? Часто они не замечают или предпочитают не замечать травлю. Как их можно обучить распознавать и грамотно реагировать на эти ситуации?

- Учителя и преподаватели играют ключевую роль в предупреждении и остановке буллинга, поскольку именно они ежедневно находятся в центре школьной среды и способны формировать нормы взаимодействия в группе. Их поведение, реакция и даже тон задают «температуру» коллектива. Когда взрослые последовательно показывают, что травля недопустима, вероятность возникновения буллинга снижается в разы. Но если учителя игнорируют признаки агрессии или считают это «детскими разборками», школа становится благоприятной почвой для развития травли.

Проблема в том, что многие педагоги действительно не замечают буллинг или предпочитают не включаться, потому что: не знают, как правильно реагировать; боятся усугубить ситуацию; сами выросли в культуре, где травлю считали нормой; перегружены и эмоционально выгорели; не имеют поддержки администрации. Поэтому важнейшая задача - не просто требовать от педагогов грамотных действий, а обучать их и поддерживать.

- И, напоследок, какой главный миф о буллинге вы бы хотели развеять?

Миф: «Буллинг - это часть взросления, все через это проходят». Правда: буллинг - это травма, которая может влиять на самооценку, психическое здоровье и социальную адаптацию годами. И он не «закаляет», а ранит.