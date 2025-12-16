Аким города высказался о применении пескосоляной смеси и реагентов на улицах Костаная в зимний период. По его словам, коммунальные службы используют их, прежде всего, из соображений безопасности. У водителей и пешеходов на сей счёт разные, порой противоположные мнения.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- На дороге появляются неровности, наледь - это опасно. В первую очередь для пешеходов: на остановках, переходах, в местах с большим потоком людей. Если других методов нет, а альтернативы фактически нет, мы обязаны работать ради безопасности», - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании. - Я за применение современных реагентов. Эта работа будет продолжаться, исходя из погодных условий и необходимости.

В то же время в редакцию «НГ» продолжают поступать обращения от водителей Костаная. Основной их посыл - прекратить использование пескосоляной смеси.

«Какая безопасность? О чем вообще речь? – вопрошает читатель с ником yessenku1. - Чтобы ваша химия работала адекватно, ее нужно: 1) Посыпать. 2) Убрать через несколько часов работы. 3) Подмести улицы после работы химии! По факту что происходит? Посыпали, весь в город в -20 ручьем бежит, бросили эту кашу, само, мол, исчезнет. От этой каши протектор резины забивается и мылится, резина перестает работать (тормозить), машины несет еще больше. Далее химия ваша идет в садики, больницы, офисы, дома, школы, машины гниют, все этим дышат, далее в речку всё уходит. Сколько лет народ просит: «не сыпьте!»

«Во время гололеда это нужно, в другое время не надо», - полагает читатель, заявивший себя как arman_kostanay.

Фото из архива "НГ"

«Реагенты нужны», - не соглашается с ним azamat_elemisov.

«Летом говорили, что запрещают реагенты, а теперь переобулись? Хозяин своего слова? Сам дал, сам назад взял... надо было сохранить тот пост», - заключает grigoriy_gureev.

«Да, может и жалко обувь, там, или лишний раз машину помыть, - рассуждает marat_tulepov, - но сейчас я пеший, и если, например, упаду неловко, сломаю себе что-нибудь… В моем возрасте выбирать уже не приходится, я за реагенты».

Фото из архива "НГ"

Редакция «НГ» готова связаться с экспертами, чтобы получить квалифицированное суждение по наилучшему способу использования дорожных реагентов, а также по их характеристиками и сферам применения.