Семья зародилась 5 лет назад... в виртуальном мире игры «ClashofClans». Она – дочь Великой степи, он – родом из Таджикистана. Случайное знакомство в Сети переросло в искреннюю симпатию. Тогда Али РАДЖАБОВ жил и работал в Москве, а спустя полгода после знакомства пересек границу, чтобы встретиться с возлюбленной наяву. Три года в браке пролетели незаметно. Год назад, 12 декабря, на свет появился их сын Умар.

Решающий момент обряда

Освоившись с ролью родителей, супруги задумались о праздновании первого дня рождения Умара. Таджики не отмечают эту дату, но у них есть свои традиции, связанные с рождением. Например, первое укладывание ребёнка в колыбель (обряд «гахворабандон») отмечают вместе с родственниками, друзьями и соседями за дастарханом. Супруга Диана РАДЖАБОВА рассказала Али о казахском обряде «Тұсау кесер». Взвесив все за и против, пришли к общему решению: первый год жизни их ребенка будет ознаменован проведением древнего обряда.

Сейчас всё начнется!

У родственников и друзей к данной идее не возникло никаких вопросов, а уж тем более сомнений. «Тұсау кесер» - следование древней традиции, символическое пожелание ребенку доброго жизненного пути, а также повышение сплоченности семьи.

Айнагуль Жакупова дает благословение на начало хорошей, достойной жизни у ребёнка с первых шагов

- Знаете, так получилось, что мы, можно сказать, впервые столкнулись с другой национальностью так близко. - рассказала бабушка Дианы Айнагуль ЖАКУПОВА. - У меня шестеро детей: два сына и четыре дочери. Все они в браке с казахами. А вот у внучки произошло по- ругому. Она сразу предупредила, что будет дружить с парнем из Таджикистана. Я ответила, что не против. Когда он приехал знакомиться, сразу нам понравился – очень интеллигентный молодой человек. Проявлял уважение к старшим, ведь у них тоже есть свои традиции почитания старших, во многом схожие с нашими. Диана закончила университет, он переехал сюда, в Казахстан, и через два года они поженились. Пусть у всех будет светлое будущее и на земле всегда царит мир!

Обряд выбора: теперь ты сам

Наряды для проведения обряда для Дианы и Умара отправили родственники из Таджикистана. В знак признания и доброго отношения супруг надел казахский национальный костюм.

По поверьям путь ребенка перенимается от того, кто перерезает путы. Желание родителей - чтобы их сын стал мужественным, надежным, порядочным, добрым и, конечно же, храбрым. Их выбор пал на главу семьи близких друзей, которые тоже являются интернациональной семьей. Это привлекло особенно. Чеченец Дени СОВНУКАЕВ участие в каахском обряде принимал впервые.

- Раньше я не знал об этом обряде, но теперь, поняв его суть, ощутил волнение. - рассказал он. - Меня переполняет благодарность за доверие и за то, что семья отметила во мне силу духа, волевые качества. Не скрою, что переживал, осознавая оказанную мне честь. Одновременно было и радостно, и тревожно. Это не просто физическое действие, а целый ритуал, наполненный глубоким смыслом. Говорят, что ребенок перенимает жизненный путь и черты характера того, кто разрезает жгуты.

Умар сделал выбор – молоточек судьи

Умару дали большой жизненный выбор. Символически положили самолет - вдруг он станет пилотом; молоточек судьи - возможно, юристом; деньги - банкиром; камчу - может быть руководителем; Коран - или хафизом. Малыш думал недолго и выбрал молоточек судьи.

Любовь без границ и языков

- Детям из интернациональной семьи нужно знать больше, чем детям, выросшим в одной культуре, - поделилась с «НГ» Диана, - Умар будет изучать и культуру казахского народа, и культуру таджикского народа, их историю, происхождение и язык. Н,о кроме казахского и таджикского, еще и русский. Я считаю, что, соприкасаясь вплотную с разными национальностями, религиями, мы тихо взаимодействуем. На протяжении многих лет люди показывали свои обычаи и традиции друг другу. Например, казахский народ отмечает Пасху - древнейший и важный христианский праздник, а русский - Наурыз – праздник весны и обновления. А ведь мероприятия такого рода сближают.

Две культуры – одно целое

Обряд «Тұсау кесер» находит отклик не только у казахского народа, но и у представителей других национальностей. Необходимо понимать каждый шаг в последовательности действия: одетого в национальную одежду малыша ставят перед белым полотном (ак жол) и перевязывают ему ножки разноцветным жгутиком в виде восьмёрки. Кесушi (человек, который перережет путы) разрезает жгутик ножом, произнося при этом добрые пожелания и напутствия ребёнку. Затем берёт виновника торжества за обе ручки и проводит по белому полотну. Гости осыпают путь малыша монетками и сладостями, чтобы его жизнь была благополучной и счастливой. В конце белого полотна раскладывают разные предметы: украшения, книги, инструменты, деньги. По тому, что выберет малыш, определяют, каким будет его жизненный путь. В завершение обряда белое полотно (ак жол) дарят бездетной паре - как пожелание прибавления в семействе. Гости тоже получают от родителей небольшие подарки. Праздник продолжается за столом - дастарханом.

Первый шаг к самостоятельности

- Никогда не знаешь, что уготовила нам судьба, - говорит Али, - До знакомства с Дианой я и не предполагал, что буду жить в Казахстане. А потом все случилось, чему безмерно рад. Традиции казахского народа для меня стали родными. Так же, как и для супруги - традиции моего народа. Я считаю, что главное в человеке - не то, какой он национальности или кто он по профессии, а то, каким человеком он является. В этом вся мудрость и простота.

Фото автора

