Иногда героизм не выглядит как подвиг. Он выглядит, как мгновенное решение: перелезть через ограждение и прыгнуть в море, когда рядом взрослые еще сомневаются.

Ответ нашёлся быстрее слов

Это был последний день отдыха в Турции. Семья Александры САДУЕВОЙ уже собиралась возвращаться в номер, когда на пирсе маленький мальчик – лет примерно шести – бросился в воду за уплывающим шлёпанцем… Сначала все выглядело, как обычная детская игра, а потом - крики о помощи…

Ансар Хауазхан вместе с родителями Александрой и Бауржаном Садуевыми

– Ребенок начал тонуть, уходил под воду и снова всплывал, – вспоминает Александра. – Взрослые были рядом, но никто не реагировал. Я сама тогда растерялась: либо бежать за спасателями, либо прыгать самой.

Но ответ нашёлся быстрее слов. Ее 11-летний сын Ансар уже перелезал через ограждение, мальчик подплыл к тонущему ребенку сзади – так, как учат профессионалов, - и начал выталкивать его к берегу.

Минуты тянулись долго, вспоминает Александра. Но всё закончилось благополучно: ребенок остался жив. А ее сын Ансар вышел из воды, и, как говорит его мама, «просто пошел дальше». Не было ни аплодисментов, ни благодарностей, как будто ничего особенного не произошло.

Сам Ансар позже расскажет об этой ситуации спокойно и без лишних эмоций:

– Я видел этого мальчика на пирсе, он прыгал рядом и далеко не уплывал. А когда мы уже собирались уходить, смотрю, он уплыл далеко от берега и начал тонуть, кричал о помощи. Я прыгнул в море, чтобы вытолкнуть его на берег. Потом пошёл в номер. Да, я рад, что помог, потому что он был маленький ещё, у него вся жизнь впереди.

Вода – его стихия с детства

Ансару ХАУАЗХАНУ – 11 лет, он учится в 6 классе школы-лицея № 1 в Костанае.

Ансар Хауазхан занимается плаванием с 4 лет индивидуально и с 7 лет в спортивной школе

Плавание вошло в его жизнь рано – почти сразу после того, как он научился уверенно держаться на ногах.

– С рождения он любил воду, – рассказывает мама Ансара. – С 4 лет занимался индивидуально, с 7 – уже в спортивной школе. Бассейн для него – как второй дом.

С 2021 года Ансар занимается в детско-юношеской спортивной школе им. Кадырбека Оспанова. Азы плавания, технику и дисциплину привил ему первый тренер Анатолий Руднев. Спустя год начал тренироваться у Асем Уаисовой, после пошли старты, сборы, выезды, и, как следствие, медали. Сегодня у пловца десятки наград, победы на областных и выездных турнирах.

Награды юного пловца

Александра Садуева признается, для ее семьи важно не количество кубков сына.

– После того случая в Турции я только потом осознала, чем всё могло закончиться, – говорит она. – Стало по-настоящему страшно. Но я поняла главное - он поступил так не потому, что герой. А потому что он умеет и знает, как помочь.

«У него есть спортивный характер»

Тренер Асем УАИСОВА работает с Ансаром с 2022 года. В интервью о своем воспитаннике она сразу начала говорить не о медалях, а о его характере:

Воспитанники Асем Уаисовой стали победителями и призерами Всероссийских соревнований Mad wave Challenge 2024 (Екатеринбург)

– Он очень способный. Любит экспериментировать, искать свои ощущения в воде. Иногда это мешает технике, но он слышит, понимает и умеет перестраиваться.

По словам Асем Ханатовны, у Ансара есть редкое для его возраста качество – умение настраиваться на результат:

– Если ему действительно нужна победа, он соберется. Второе место его может не устроить – это юношеский максимализм, но для спортсмена это плюс. Проигрывать тоже учимся.

Важна и поддержка семьи. Родители всегда рядом на каждых соревнованиях, едут за свой счет, будь то Екатеринбург, Челябинск или другие города Казахстана. Поддерживают постоянный контакт с тренером.

– Это командная работа, – подчеркивает Асем Уаисова. – Без доверия между тренером, ребенком и родителями таких результатов не бывает.

«Хочу попасть на Олимпийские игры»

Ансар уже стал чемпионом Казахстана, к слову, выступая среди спортсменов на год старше. Впереди – чемпионат страны в Шымкенте, этапы республиканского турнира «Веселый дельфин», и еще больше новых стартов и новых целей.

– Мы не любим загадывать слишком далеко, – говорит тренер. – Но в планах войти в сборную Казахстана, участвовать в международных стартах. Главное - двигаться шаг за шагом и расти.

Ансар трудится каждый день. Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже хорошо понимает, зачем он приходит в бассейн снова и снова. Для него плавание – это, прежде всего, дисциплина, дух соперничества и радостные эмоции от побед. Особенно ценно общение с друзьями, плавание подарило ему новые знакомства из разных городов и стран. О своей мечте Ансар говорит так же просто и спокойно, как и о том случае в Турции:

– Я хочу попасть на Олимпийские игры. И стать таким же тренером, как Асем Ханатовна.

Досье «НГ»

Ансар Хауазхан, 11 лет – воспитанник ДЮСШ № 1 им. К. Оспанова, Костанай

Достижения:

– чемпион РК 2025 г. среди спортсменов до 12 лет;

– победитель и призер республиканских турниров, всероссийских соревнований Mad Wave Challenge 2024 г., победитель турнира городов Урала 2025 год.

–лучший спортсмен республиканских турниров 2025 года в Кокшетау (март) и Актобе (ноябрь) среди спортсменов до 11 лет;

– в Актобе установил 3 рекорда соревнований среди спортсменов 11 лет, а в Челябинске 29 ноября 2025 года на турнире городов Урала - рекорд в своей возрастной категории.

Фото из семейного архива



