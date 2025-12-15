В прокуратуре разъяснили нормативное постановление Конституционного суда, касающееся способов определения и изменения национальности ребенка в Казахстане, передаёт Tengrinews.kz.

Фото ru.freepik.com

Контекст

В апреле 2025 года Конституционный суд вынес нормативное постановление № 70 о проверке на соответствие Конституции статьи 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье".

Данной нормой установлено, что национальность ребёнка определяется национальностью его родителей и в дальнейшем она может быть изменена только на национальность другого родителя.

Разъяснение прокуратуры

Как говорится в нормативном постановлении суда, статья 65 Кодекса не учитывает разных жизненных ситуаций, когда определение и изменение национальности ребёнка исключительно по национальности родителей невозможны.

"Может быть неизвестна личность родителей или могут отсутствовать документы либо сведения в них, подтверждающие национальность родителей. Статья также не учитывает ситуации, когда ребёнок передаётся на воспитание в семью или воспитывается в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, желая принять национальность, отличающуюся от национальности родителей, в силу своего пребывания и воспитания в иной национально-культурной среде", - отметила старший прокурор управления прокуратуры Астаны Алия Кыстаубаева.

В этой связи Конституционный суд признал не соответствующей Конституции статью 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" — в части, не предусматривающей иные способы определения и изменения национальности ребёнка.

Что это означает простым языком

Решение Конституционного суда означает, что правило, по которому национальность ребенка можно было определять и менять только по национальности родителей, признано неконституционным в этой части.

Теперь закон должен учитывать и другие жизненные ситуации — например, если данные о родителях отсутствуют или если ребенок воспитывается в другой семье или среде и хочет изменить национальность не по родителям.

Ожидается, что в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" будут внесены изменения, которые закрепят альтернативные способы определения и изменения национальности ребенка.