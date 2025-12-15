Казахстан ведёт оценку убытков после недавней атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: cpc.ru

По его словам, ранее Министерство энергетики уже выступило с заявлением о недопустимости атак на гражданскую и критически важную инфраструктуру.

"Ни для кого не секрет, что 80 процентов нефти, добываемой в Казахстане, идёт через Каспийский трубопроводный консорциум. Этот трубопроводный консорциум создан в соответствии с международным законодательством, в нём присутствует большинство акционеров — компании из Европы, США и Казахстана. Только малая часть принадлежит российской компании", — заявил Аккенженов.

Министр также рассказал о характере повреждений одного из выносных причальных устройств (ВПУ) и ходе восстановительных работ.

"Образовалась большая пробоина размером примерно два с половиной на три метра. Эта пробоина возникла в результате направленного взрыва на объекте. Сейчас водолазы проводят все работы по восстановлению плавучести данного ВПУ. Далее необходимо будет попасть внутрь ВПУ и оценить повреждения технологического оборудования. В случае если нам удастся провести ремонтные работы, ВПУ-2 тоже будет включено в строй", — сообщил чиновник.

По его словам, параллельно ведётся работа по замене оборудования.

"Несмотря на восстановительные работы, Министерство энергетики и национальная нефтегазовая компания сейчас прилагают все усилия по доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Объединённых Арабских Эмиратах. Изначально срок доставки планировался на апрель, но сейчас мы формируем логистику и планируем доставить их уже в январе", — пояснил Аккенженов.

Говоря об экономических последствиях атаки, министр отметил, что оценка ущерба уже проводится, однако комментарии по этому вопросу находятся в компетенции других ведомств.

"Вопрос оценки убытков был адресован заместителю премьер-министра — министру национальной экономики. Такая оценка сейчас ведётся. Дальнейшее развитие событий, я думаю, прокомментирует Министерство иностранных дел. Политических заявлений со стороны Министерства энергетики быть не может — мы орган, который осуществляет политику в области энергетики", — заключил он.

Инциденты на КТК

29 ноября на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была совершена очередная атака, в результате чего значительные повреждения получило выносное причальное устройство. После этого в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что нефть перенаправят на альтернативные маршруты.

25 ноября в результате ночного удара беспилотников повреждения получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском.

Ранее беспилотники атаковали "Шесхарис" – крупный нефтеперевалочный комплекс в Новороссийске, через который в том числе идёт перевалка казахстанской нефти. В частности, сообщалось о повреждении нефтебазы и береговой инфраструктуры комплекса. Тогда в Минэнерго Казахстана заявили, что приём и транспортировка казахстанской нефти осуществляются в штатном режиме и без ограничений.

В феврале атаке украинских беспилотников подверглась станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, через который также осуществляются поставки казахстанской нефти. Это привело к ограничению её транспортировки. Дроны атаковали "Кропоткинскую"и в марте. Спустя некоторое время появилась информация, что Украина и Россия договорились не наносить удары по КТК.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что они "довели свою озабоченность до Украины" в связи с атакой на КТК.