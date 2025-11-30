Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу ситуации на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передаёт Tengrinews.kz. Текст заявления опубликован в воскресенье, 30 ноября, в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Иллюстративное фото / depositphotos.com

Напомним, 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта города Новороссийска были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьёзные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

- Министерство иностранных дел РК выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска, — говорится в заявлении.

Произошедшее является "уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права", напомнили в министерстве.

- Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей, - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы.

- Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, – указывается в заявлении.

В министерстве энергетики Казахстана заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях Минэнерго экстренно активизировало план по перенаправлению экспортных объёмов нефти на альтернативные маршруты.

- Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создаёт прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан, - заявили в Минэнерго.