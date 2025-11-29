Жилищный вопрос, традиционно один из самых острых в Казахстане, получил новый вектор развития. минстроительства внесло изменения в механизм распределения государственного жилья, поставив во главу угла скорость, прозрачность и тотальную цифровизацию, передает inbusiness.kz.

Новый регламент делает одним из ключевых факторов успеха заявителей скорость подачи заявки.

В ведомстве вынесли соответствующий приказ, вносящий правки в правила господдержки. Документ был официально зарегистрирован и вступает в силу в ближайшее время.

Так, центральной фигурой в обновленной системе становится "Отбасы банк". Именно на него возложена миссия по-справедливому и эффективному распределению квартир из коммунального фонда или жилья, арендованного местными исполнительными органами. Это не только передача полномочий, а фактическая концентрация всей цепочки выдачи жилья в единой электронной системе.

Процесс, который раньше занимал недели, теперь сокращен до нескольких рабочих дней.

Новые правила требуют от очередников максимальной оперативности. Граждане Казахстана и кандасы, состоящие на учете нуждающихся, взаимодействуют с системой через личный кабинет на платформе Отбасы банка - orken.otbasybank.kz, используя свою электронно-цифровую подпись (ЭЦП). В течение пяти дней очередник обязан подписать электронное заявление о согласии на получение предложенной квартиры.

Если в течение установленного срока согласие не получено, квартира автоматически перераспределяется следующему нуждающемуся. Это позволяет исключить случаи "замораживания" распределенного жилья по причинам долгого принятия решения или бездействия граждан.

Аналогичный пятидневный срок установлен и для подписания заявления об отказе, что также дисциплинирует процесс. Пожалуй, самым революционным стало сокращение сроков для оформления самого договора найма. Сразу после согласия очереднику и МИО отводится два рабочих дня на подписание договора найма в электронной базе.

Впервые официально прописан механизм, требующий от совершеннолетних членов семьи очередника при их наличии также подписать договор найма своей ЭЦП в течение следующих двух рабочих дней. Это усиливает юридическую чистоту сделки и исключает будущие споры.

Региональные власти также обязаны оперативно, в течение двух рабочих дней, проверить достоверность данных и поставить свою ЭЦП. Мотивированный отказ возможен только в случае выявления недостоверных сведений. Этот жесткий график, фактически, исключает человеческий фактор и бюрократические проволочки, переводя весь процесс в автоматизированный режим.

Правила также предусматривают порядок внесения изменений в уже заключенный договор найма. Заявление на изменение подается электронно, согласовывается совершеннолетними членами семьи за два дня, а МИО рассматривает его в течение 2 рабочих дней. Это позволяет оперативно реагировать на жизненные изменения очередника, например, изменение состава семьи без необходимости многократного посещения госорганов.

Жилищная очередь в Казахстане перестает быть бумажной и становится цифровой, что по мнению экспертов профильных ведомств, является лучшей гарантией справедливого распределения жилья. Ранее сообщалось, что в столице создается госоператор, который будет ремонтировать жилье для населения в долг.



