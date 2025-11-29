Выяснилось, что сильное солнечное излучение может повредить важные данные систем управления самолётом. В целом проблема на лайнерах А320 затронула около 6 тысяч самолётов по всему миру.

Сейчас инженеры уже обновили 18 самолётов обеих авиакомпаний по срочной директиве EASA, передаёт Tengri Travel, со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Фото: Wikipedia.org

По состоянию на утро 29 ноября инженерной службой авиакомпании Air Astana успешно выполнено обновление программного обеспечения на 18 воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в соответствии со срочной директивой по летной годности, выпущенной EASA.

Обновление программного обеспечения планируется выполнить до конца 29 ноября 2025 года.

Отметим, что большая часть парка воздушных судов Air Astana и FlyArystan – самолёты Airbus A320.

На сегодня в группе авиакомпании Air Astana и Fly Arystan летают 38 самолетов типа Airbus. Из них на 5 бортах обновление не требуется. 3 будут выполнены в Актау, 4 – в Астане, 6 – в Алматы. На самолетах, которые находятся на плановом или неплановом техническом обслуживании, планируется выполнить данную директиву до завершения соответствующего технического обслуживания, сообщает instagram.com/p/DRoScYkDOwG/

Справочно: Чрезвычайная директива лётной годности была выпущена Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) 28 ноября 2025 года и вступила в силу 29 ноября 2025 года.

Директива издана после зарегистрированного инцидента с самолётом Airbus A320, в ходе которого произошёл непроизвольный кратковременный отказ руля высоты со снижением самолёта при включённом автопилоте.

Директива имеет немедленный и обязательный характер. С момента её вступления в силу все эксплуатанты воздушных судов семейств AirbusA319/A320/A321 обязаны до следующего полёта заменить или модифицировать программное обеспечение блоков управления рулем высоты, следуя инструкциям Airbus.

В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемые авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan задерживались в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов.

В КГА отметили, что аэропорты Астаны и Алматы работают в штатном режиме, рейсы идут по расписанию. Пока специалисты занимались наладкой систем, для пассажиров развернули пункты питания и постоянно обо всём их информировали. Людей с ограниченными возможностями разместили в специальных помещениях и предоставили сопровождение.

Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.